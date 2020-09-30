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متحدثة السياحة: قرارات الوزراء تشجع وتدعم الحركة الوافدة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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عادل نصار
أشادت سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والاثار، بـ قرارات مجلس الوزراء باستمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين لبعض المحافظات، والموافقة على قرارات اللجنة الوزارية للسياحة لدعم موسم السياحة الشتوي.
 
وأضافت بهجت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايه عبد الرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات التي خرجت من مجلس الوزراء تعمل على تشجيع أكبر لحركة السياحة الوافدة، لافتة إلى قطاع السياح من أكثر القطاعات التي تأثرت من أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد. 

وتابعت سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والاثار، أن كل هذه القرارات التي خرجت بها الدولة في غاية الأهمية للقطاع بشكل كامل، مؤكدا أنه قرارات من شأنها الحفاظ على القطاع والعمالة المدرب التي تشغل القطاع والتي تعد عنصرا مهما فيه.


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