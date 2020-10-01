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طارق شوقي: نقوم بإعادة صياغة العلاقة الحاكمة بين التربية والتعليم والمدارس الخاصة وأولياء الأمور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:15 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صياغة جديدة للعلاقة الحاكمة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة وأولياء الأمور.

وأضاف شوقي، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "الآن" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء أمس الأربعاء، أن تكنولوجيا التعلم الحديثة لا تغني عن الدور الهام للمعلم في العملية التعليمية.

وتابع أنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "نبحث عن حلول لتحسين أحوال المعلم المادية".

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا نمتلك ألوانا وأنظمة مختلفة من المدارس في التعليم المصري، مشيرا إلى نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن استجابة الطلبة للنظام التعليمي الجديد أكبر من أولياء الأمور.

وأكمل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نبحث عن حلول مبتكرة لمشكلة زيادة الكثافة في الفصول الدراسية.

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