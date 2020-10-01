طارق شوقي: نقوم بإعادة صياغة العلاقة الحاكمة بين التربية والتعليم والمدارس الخاصة وأولياء الأمور

وتابع أنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "نبحث عن حلول لتحسين أحوال المعلم المادية".

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا نمتلك ألوانا وأنظمة مختلفة من المدارس في التعليم المصري، مشيرا إلى نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين.





وفي السياق نفسه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن استجابة الطلبة للنظام التعليمي الجديد أكبر من أولياء الأمور.





وأكمل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نبحث عن حلول مبتكرة لمشكلة زيادة الكثافة في الفصول الدراسية.