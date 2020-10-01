البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين بسبب عدم توافر الاشتراطات

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مكتب المجلس انتهى إلى حفظ طلب رفع الحصانة عن نائبين لعدم توافر الاشتراطات اللائحة المطلوبة، موضحا أن طالب رفع الحصانة لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المزمع إقامتها.





وقال علي عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دورة الانعقاد السادسة والأخيرة، أن الطلب الثاني أيضا لم تتوافر فيه الاشتراطات اللائحية المطلوبة أبرزها أن طالب رفع الحصانة لم يخاطب بطلبه رئيس المجلس.





و اضاف رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال،" لم يرفق صورة عريضة الدعوى، وعليه قرر مكتب المجلس حفظ الطلبين بدون أسماء وعرضهم على الجلسة العامة".





جاء ذلك بعد أن أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، 7 قرارات لرئيس الجمهورية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير بشانها وهي : قرار رئيس الجمهورية رقم 443 بشأن الموافقة التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة.





كما أحال رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الزراعية، وقرار الرئيس رقم 483 بشأن الموافقة على عقد قرض للتصحيح الهيكلي الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربي بما قيمته 630 مليون دولار أمريكي.



