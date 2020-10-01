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برلمان

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين بسبب عدم توافر الاشتراطات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:19 م
علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مكتب المجلس انتهى إلى حفظ طلب رفع الحصانة عن نائبين لعدم توافر الاشتراطات اللائحة المطلوبة، موضحا أن طالب رفع الحصانة لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المزمع إقامتها.

وقال  علي عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دورة الانعقاد السادسة والأخيرة، أن الطلب الثاني أيضا لم تتوافر فيه الاشتراطات اللائحية المطلوبة أبرزها أن طالب رفع الحصانة لم يخاطب بطلبه رئيس المجلس.

و اضاف رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال،" لم يرفق صورة عريضة الدعوى، وعليه قرر مكتب المجلس حفظ الطلبين بدون أسماء وعرضهم على الجلسة العامة".

جاء ذلك بعد أن أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، 7 قرارات لرئيس الجمهورية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير بشانها وهي : قرار رئيس الجمهورية رقم 443 بشأن الموافقة التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة.

كما أحال رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الزراعية، وقرار الرئيس رقم 483 بشأن الموافقة على عقد قرض للتصحيح الهيكلي الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربي بما قيمته 630 مليون دولار أمريكي.

وأحال "عبد العال" قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك قرار الرئيس رقم 557 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وقرار الرئيس رقم 558 بشان الموافقة على التوافق بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على الإبقاء على تشكيل اللجان النوعية الحالي وهيئات المكاتب نظرا لقرب انتهاء مدة البرلمان الحالي.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس رئيس مجلس النواب: "كل لجنة  تنتخب تشكيلها في أقرب وقت ممكن بداية كل دور انعقاد عادي رئيسا ووكيلا".

وأضاف رئيس البرلمان: "توفيرا للوقت ومع تزامن انعقاد إجراءات الانتخابات البرلمانية مع دور الانعقاد السادس والأخير وهو دور انعقاد منقوص  ولا يتجاوز 3 أشهر وبضعة أيام، وأرى  الإبقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات المكاتب وفقا للثوابت البرلمانية التي جرى العمل بها في هذا الشأن".
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