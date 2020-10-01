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سيارات

مواصفات وأسعار سيارة بويك SUV الأمريكية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بويك
بويك
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أماني نوار
كشفت الشركة الأمريكية العريقة لصناعة السيارة "بويك" وهي التابعة لمجموعة جنرال موتورز الضخمة عن الإطلالة الأولى لطراز الجديد من سيارة " إنكور  GX المخصصة للعام الجاري 2020.

وزودت هذه السيارة بمحرك جيد تصل سعته إلى 1.2 لتر بشاحن توربيني، لتستطيع السيارة توليد  قوة 155 حصان كاملة، ويأتي متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات مختلفة. 

وأكدت الشركة الأمريكية أن طراز " إنكور" ينتمي لفئة SUV  متعددة الاستخدامات، قد تم تزويده بأحدث أنظمة الأمان والسلامة التي لا تقترن بأسعار الفئات. 

وبالنسبة لسعر السيارة فتبدأ الفئة الأعلى فيها حوالي 26 ألف دولار وتصل بعد إضافة جميع الكماليات إلى 29 ألف دولار. 

تعتبر بويك بويك هي شركة سيارات تباع في الولايات المتحدة، كندا، الصين، تايوان، قطر، الكويت بواسطة شركة جنرال موتورز. وتعد إحدى العلامات الفاخرة لمجموعة شركات جنرال موتورز.

ومن المعروف أن شركة بويك قد أطلقت العنان لطراز فيليت 7 والذي يعتمد كليا على توليد الحركة على محرك صديق  للبيئة كهربائي بقوة جيدة للغاية تصل إلى 174 حصان كاملة وصدرت لسوق السيارات في الصين فقط وذلك لشراء شاحن سيارة لاسلكي اس5 لاجهزة اندرويد وايفون يثبت في وحدة التهوية وقابل للدوران 360 درجة مع قواعد التثبيت.
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