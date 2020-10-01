مواصفات وأسعار سيارة بويك SUV الأمريكية

كشفت الشركة الأمريكية العريقة لصناعة السيارة "بويك" وهي التابعة لمجموعة جنرال موتورز الضخمة عن الإطلالة الأولى لطراز الجديد من سيارة " إنكور GX المخصصة للعام الجاري 2020.





وزودت هذه السيارة بمحرك جيد تصل سعته إلى 1.2 لتر بشاحن توربيني، لتستطيع السيارة توليد قوة 155 حصان كاملة، ويأتي متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات مختلفة.





وأكدت الشركة الأمريكية أن طراز " إنكور" ينتمي لفئة SUV متعددة الاستخدامات، قد تم تزويده بأحدث أنظمة الأمان والسلامة التي لا تقترن بأسعار الفئات.





وبالنسبة لسعر السيارة فتبدأ الفئة الأعلى فيها حوالي 26 ألف دولار وتصل بعد إضافة جميع الكماليات إلى 29 ألف دولار.





تعتبر بويك بويك هي شركة سيارات تباع في الولايات المتحدة، كندا، الصين، تايوان، قطر، الكويت بواسطة شركة جنرال موتورز. وتعد إحدى العلامات الفاخرة لمجموعة شركات جنرال موتورز.



