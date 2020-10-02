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تكنولوجيا

أوبو تطلق Oppo A93 رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
أوبو تطلق Oppo A93
أوبو تطلق Oppo A93 رسميًا.. تعرف على السعر و المواصفات..صور
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كريم جمال
بالرغم من إعلان أوبو المسبق عن طرحها أحدث هواتفها Oppo A93 يوم 6 أكتوبر الجاري، إلا أنها قررت بشكل مفاجئ طرح الهاتف رسميًا اليوم فى فيتنام وعدد من الدول، ليأتى ذلك بفارق أيام قليلة عن طرح هاتفي Oppo F17 Pro و Reno4 Lite، ومن المتوقع أن يحقق أوبو A93 مبيعات هائلة بفضل مواصفاته و سعره التنافسي.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى Oppo A93 بشاشة قياس 6.43 بوصة من نوع AMOLED، مع نوتش مزدوج فى أعلى يسار الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

جاء Oppo A93 بمعالج من نوع MediaTek Helio P95 بقوة 2.2 جيجاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 10.

ولعشاق التصوير يمتلك Oppo A93 كاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 8 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 و ميجابيكسل، مع فلاش من نوع LED القوي.

كما تم تزويد Oppo A93 ببطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الأبيض والأسود مقابل سعر 280 يورو، ما يعادل 5200 جنيه مصري.
أوبو تطلق Oppo A93 رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
أوبو تطلق Oppo A93 رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
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