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تكنولوجيا

أوبو تعلن موعد إطلاق هاتفها Oppo A93 .. سعر ومواصفات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
أوبو تعلن موعد إطلاق
أوبو تعلن موعد إطلاق هاتفها Oppo A93
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة أوبو الصينية، موعد إطلاق أحدث هواتفها Oppo A93 وذلك يوم 6 أكتوبر القادم، وذلك بعد الإطلاق الناجح لهواتف Oppo Reno4 حول العالم، خاصة هاتف Oppo Reno4 Pro ، والذى يعد واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة، التى قامت الشركة بإطلاقها هذا العام.  

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo A93 يأتى بشاشة AMOLED مقاس ٦.٤٣ بوصة، من نوع AMOLED بها نوتش صغير على شكل حبة الدواء، يوجد به كاميرا أمامية ثنائية، كاميرا بزاوية واسعة دقة ١٦ ميجابكسل ومستشعر آخر دقة بدقة ٢ ميجابكسل. 

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ويحتوى هاتف Oppo A93 على كاميرا رباعية خلفية ، كاميرا أساسية بدقة ٤٨ ميجابكسل، مع كاميرا بمستشعر بزاوية عريضة بدقة ٨ ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعري للعمق دقة ٢ ميجابكسل لكل منهما.

ويعمل هاتف  Oppo A93 بمعالج من نوع Helio P95 ، مع بذاكرة وصول عشوائي رام ٨ جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى ١٢٨ جيجابايتـ بالإضافة إلى نظام تشغيل أندرويد 10 ، مع واجهة مستخدم للسوفت وير، ColorOS 7.2 .  
 
ويتميز هاتف Oppo A93 باحتوائه على بطارية كبيرة سعة  ٤٠٠٠ مللي أمبير، تدعم الشحن السريع قدرة ٣٠ واط، ويتوافر Oppo A93 باللون الأبيض، وبسعر ٢٧٠ يورو بما يعادل حوالي 5000 جنيه مصري. 

وكانت أوبو قد أطلقت هاتف Oppo Reno 4 Pro 5G في عدد من الدول منها مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، حيث صدر في مصر بسعر يعادل 8430 جنيها مصريا لأصغر نسخة، وبالنسبة لخيار 12 + 256 جيجابايت فيتوفر بسعر 9549 جنيها مصريا. 

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