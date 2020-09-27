بعد 5 سنوات.. أوبو تعيد إحياء هاتف Oppo A33

قدمت شركة أوبو Oppo ، الإصدار السابق من هاتف Oppo A33 في نوفمبر عام 2015، ومن جديد تستعد الشركة لتحديث الهاتف الذي رصد في قوائم NBTC في تايلاند بنموذج رقم CPH2137، كما تم اعتماد الهاتف في TKDN في إندونسيا، وBIS في الهند.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم تكشف قائمة NBTC، الكثير من التفاصيل عن هاتف Oppo A33 2020، إلا أن من المتوقع أن أوبو تخطط لترقية مواصفات الإصدار السابق الذي مر على إطلاقه للأسواق 5 سنوات.





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الجدير بالذكر أن هاتف أوبو Oppo A33 القديم، جاء مزود بشاشة من نوع LCD ، بقياس 5 بوصة، وبدقة عرض 960 × 540 بيكسل.





ويعمل هاتف Oppo A33 القديم، بمعالج من نوع Snapdragon 410، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 2400 مللي أمبير، تشحن من خلال منفذ microUSB.





يشار إلى أن أوبو أعلنت عن توسعها في سوق جديدة، حيث شقت الشركة الصينية طريقها إلى الأسواق في جنوب أفريقيا، حيث ستقدم الشركة أول هواتفها بشكل رسمي وهو Oppo A72.