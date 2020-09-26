أوبو تطلق واجهة المستخدم ColorOS 11 لهذه الهواتف.. تعرف على القائمة

أعلنت شركة أوبو Oppo، في مؤتمرها السنوي للمطوريين OPPO Developer، عن واجهة المستخدم الجديدة ColorOS 11، والتي تأتي بمجموعة من الميزات، مثل نوافذ الفلاش.
وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أعلن مدير التصميم بشركة أوبو تشن شى Chen Xi ، عن أحدث خطة ترقية لواجهة المستخدم ColorOS 11، والتي ستتوفر خلال الفترة القادمة على عدد 33 إصدار من هواتف الشركة الصينية.
وكشفت شركة أوبو عن قائمة الهواتف المقرر تحديثها إلى وجهة المستخدم الجديدة ColorOS 11، إلى جانب جدولها الزمني لدفع التحديث.
وستحصل ثمانية إصدارات من هواتف أوبو على واجهة المستخدم ColorOS 11، اليوم، وهم:
Oppo Find X2
Oppo Find X2 Pro
Oppo-Find X2 Pro Lamborghini Edition
Oppo Ace2
Oppo Ace2 EVA Limited Edition
Oppo-Reno4 Pro 5G
Oppo Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition
Oppo-Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition
ومن المقرر أن يحصل مستخدمي هاتف Oppo Reno4 5G على تحديث واجهة المستخدم ColorOS 11، في شهر أكتوبر، وسيحصل مالكو الإصدارات الأقدم من هواتف شركة أوبو على تحديث واجهة المستخدم ColorOS 11، حيث سيحصل عليها 25 هاتفا من هواتف أوبو في شهر ديسمبر من عام 2020، لكلا من:
Oppo Reno Ace
Oppo Reno Ace Gundam Edition
Oppo-Reno4 SE 5G
Oppo Reno3 5G Vitality Edition
Oppo Reno3 Pro 5G
Oppo-Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition
Oppo Reno Barcelona Custom Edition
Oppo K7
Oppo-Reno 10x Zoom Version
وفي يناير من عام 2021 سيتم دفع التحديث للهواتف التالية:
Oppo Reno3 5G
Oppo Reno2
Oppo-Reno2 Z
Oppo A92s
Oppo K5
Oppo-A72 5G
Oppo A52
Oppo A91
وفي الربع الثاني من 2021 سيتم دفع التحديث للهواتف التالية:
Oppo Reno
Oppo Reno Z
Oppo-A11
Oppo A11x
Oppo A9
Oppo-A9x
Oppo Reno Inspiration Edition