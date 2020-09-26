أوبو تطلق واجهة المستخدم ColorOS 11 لهذه الهواتف.. تعرف على القائمة

ColorOS 11 ، والتي تأتي بمجموعة من الميزات، مثل نوافذ الفلاش. أعلنت شركة أوبو Oppo ، في مؤتمرها السنوي للمطوريين OPPO Developer، عن واجهة المستخدم الجديدة، والتي تأتي بمجموعة من الميزات، مثل نوافذ الفلاش.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أعلن مدير التصميم بشركة أوبو تشن شى Chen Xi ، عن أحدث خطة ترقية لواجهة المستخدم ColorOS 11، والتي ستتوفر خلال الفترة القادمة على عدد 33 إصدار من هواتف الشركة الصينية.









وكشفت شركة أوبو عن قائمة الهواتف المقرر تحديثها إلى وجهة المستخدم الجديدة ColorOS 11، إلى جانب جدولها الزمني لدفع التحديث.





وستحصل ثمانية إصدارات من هواتف أوبو على واجهة المستخدم ColorOS 11، اليوم، وهم:





Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo-Find X2 Pro Lamborghini Edition

Oppo Ace2

Oppo Ace2 EVA Limited Edition

Oppo-Reno4 Pro 5G

Oppo Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition

Oppo-Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition





ومن المقرر أن يحصل مستخدمي هاتف Oppo Reno4 5G على تحديث واجهة المستخدم ColorOS 11، في شهر أكتوبر، وسيحصل مالكو الإصدارات الأقدم من هواتف شركة أوبو على تحديث واجهة المستخدم ColorOS 11، حيث سيحصل عليها 25 هاتفا من هواتف أوبو في شهر ديسمبر من عام 2020، لكلا من:





Oppo Reno Ace

Oppo Reno Ace Gundam Edition

Oppo-Reno4 SE 5G

Oppo Reno3 5G Vitality Edition

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo-Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition

Oppo Reno Barcelona Custom Edition

Oppo K7

Oppo-Reno 10x Zoom Version





وفي يناير من عام 2021 سيتم دفع التحديث للهواتف التالية:





Oppo Reno3 5G

Oppo Reno2

Oppo-Reno2 Z

Oppo A92s

Oppo K5

Oppo-A72 5G

Oppo A52

Oppo A91





وفي الربع الثاني من 2021 سيتم دفع التحديث للهواتف التالية:





Oppo Reno

Oppo Reno Z

Oppo-A11

Oppo A11x

Oppo A9

Oppo-A9x

Oppo Reno Inspiration Edition