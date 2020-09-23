أوبو تطلق هاتفي Reno4 وReno4 Pro في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

أطلقت شركة أوبو Oppo، رسميا سلسلة هواتف رينو4 Reno4 ، في الأسواق المصرية من خلال حدث بثته عبر الإنترنت احتفالاً بالإطلاق العالمي لتشكيلة رينو4 والتي تضم هاتفين هم رينو4 Reno4، ورينو4 برو Reno4 Pro.





مواصفات هاتف Oppo Reno4 Pro

يأتي هاتف أوبو Reno4 Pro، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع OLED، وبدقة 2400×1080 بكسل، مع نسبة أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى نوتش يحتوي ثقبا للكاميرا الأمامية، والتي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، إلى جانب قارئ بصمة الإصبع تحت الشاشة.





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ويضم هاتف رينو4 برو Reno4 Pro، ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع تقنية التثبيت البصري وفتحة عدسة f/1.7، وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير العمق، مع فتحة عدسة f/2.4، وهي تدعم التقريب البصري بمعدل 2X، وبالنسبة للكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.





ويعمل هاتف رينو4 برو، بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة، وعلى عكس النسخة التي أطلق في الصين، سيدعم الإصدار الذي سيتم إطلاقه قريبا في الأسواق المصرية شبكات الجيل الرابع 4G.





ما يعمل Reno4 Pro، بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المرتكزة على نظام التشغيل Android 10، مع بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واط، ووفقا لأوبو تشحن الهاتف بنسبة 100% في غضون 36 دقيقة.









مواصفات هاتف Oppo Reno4

ويأتي هاتف Reno4، بنفس مواصفات النسخة الـ Pro، تقريبا من حيث نوع الشاشة ودقتها، ولكن شاشة رينو4 تأتي بقياس 6.43 بوصة، وحجم ذاكرة التخزين الداخلية، ونفس نوع المعالج، ودقة الكاميرا الخلفية الرئيسية، ولكنه يضم كاميرا أمامية مزدوجة، تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والثانوية بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق.





ويشترك الهاتفان أيضًا في نفس سعة البطارية واستطاعة تقنية الشحن السريع، ولكن يضم هاتف رينو4 ذاكرة وصول عشوائي رام واحدة فقط بسعة 8 جيجابايت، وبالنسبة لإعدادات الكاميرا الخلفية الثانية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة، والكاميرا الثالثة التي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق.





سعر سلسلة رينو4 Oppo Reno4 في مصر