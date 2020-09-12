اعرف الفرق.. مقارنة بين هاتف أوبو الخارق Find X2 Pro والمميز F17 Pro

Oppo F17 Pro تغزو شركة أوبو Oppo ، الأسواق العالمية بمجموعة رائعة من هواتفها الرائدة في الفئة المتوسطة، إلى جانب مجموعة قوية من هواتف الفلاج شيب، حيث أطلقت خلال العام الجاري هاتفها الخارق Find X2 Pro، لتعلن بعده بفترة قصيرة عن هاتف مميز يطلق عليه اسم





وتقدم شركة أوبو الصينية، هواتف فريدة من نوعها وتتميز بميزات رائعة تجعل من منتجاتها، الهواتف الذكية المفضلة لدي مئات الملايين من المستخدمين حول العالم.









وفيما يلي نستعرض مقارنة بين هاتف أوبو الخارق Find X2 Pro ، والذي يأتي ضمن فئة الفلاج شيب، والهاتف المميز Oppo F17 Pro، والذي تم إطلاقه مؤخرا ضمن فئة الهواتف المتوسطة:





- الشاشة:





يضم هاتف Oppo F17 Pro، شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.43 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث قدره 60 هرتز، بينما يأتي هاتف Find X2 Pro، بشاشة كاملة بدون حواف على كلا الجانبين بقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED ، بجودة عرض 120 هرتز، مع طبقة حماية من الخدوش والكسور من نوع Corning Gorilla Glass، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.





- الكاميرا الخلفية:





يمتلك هاتف Find X2 Pro، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 و 13 و48 ميجابيكسل، بينما يقدم هاتف Oppo F17 Pro، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الثالثة والرابعة، فهما تأتيان بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما.





- البطارية:





يحتوي هاتف Oppo F17 Pro، على بطارية بسعة 4,000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واط، كما تدعم تقنية الشحن الليلي الذكي AI Night Charging ،والتي تترك الشحن النهائي بنسبة 80-100٪ لمدة 90 دقيقة قبل أن تستيقظ، بينما يحتوي هاتف Find X2 Pro، بطارية بسعة 4260 مللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط.





- الكاميرا الأمامية:





يمتلك هاتف Find X2 Pro، كاميرا أمامية مميزة على شكل ثقب مخفي أعلى يسار الشاشة يظهر فقط وقت التصوير، ويضم هاتف Oppo F17 Pro، كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل على التوالي.





- المعالج ونظام التشغيل:





يعمل هاتف Oppo F17 Pro، بمعالج من نوع MediaTek Helio P95 ، وكما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Colour OS 7.2 المرتكزة على نظام التشغيل Android 10، بينما يعمل هاتف Find X2 Pro، بمعالج قوى من نوع Snapdragon 865 بتكنولوجيا 7 نانو، مع نظام التشغيل Android 10.





- الذاكرة:





يقدم هاتف Find X2 Pro، ذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى رام، بينما يضم هاتف Oppo F17 Pro، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.





- السعر والألوان:





يتوفر هاتف في 5 خياراتلونية هي الأسود والأبيض والرمادي والأزرق والبرتقالي، مقابل سعر يعادل 310 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4.915 جنيها مصريا)، بينما يتوفر هاتف Find X2 Pro، في خيارين لونيين هم الأسود والبرتقالي، في الأسواق المصرية بسعر 21000 جنيها مصريا.