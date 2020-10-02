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حوادث

بداخله 4 أطنان لحوم.. ضبط مصنع غير مرخص لإعداد الوجبات الجاهزة بالعبور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:58 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية من ضبط مصنع بدون لاعداد الوجبات الجاهزة تابع لاحد المطاعم الكبرى فى مدينة العبور عثر به على 4 طن لحوم مجهولة المصدر وبدون اى بيانات تدل على مصدرها وسلع عذائيه عبارة عن جبنه رومى وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية امن القليوبية يفيد ضبط  مصنع بدون ترخيص لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لاحد المحلات الكبرى الشهيرة فى منطقة العبور.

وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 3 طن "لحوم مستوردة  ومفروم لحوم و مقطعات دواجن " و 1,41 طن سلع غذائية "جبن رومى مبشور و مسلى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وبدون مستندات تدل على مصدرها تمهيدًا لتقديمها كوجبات جاهزة  للمستهلكين وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

كانت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، امرت بحبس 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وذلك  بعد ضبطهم بعد مطاردة بالرصاص مع الشرطة ، كما أمرت النيابة بسرعة ورود تحريات رجال مباحث مركز الخانكة لمواصلة الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك عقب تبادل إطلاق النار بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بتحديد مكان اختباء 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة بمنطقة القلج التابعة للمركز.
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