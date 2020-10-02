جمال شعبان يكشف فوائد القهوة لصحة القلب والمسموح بتناوله يوميا

قال دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن هناك بشرى سارة في اليوم العالمي للقهوة لمحبيها حيث كشفت دراسة حديثة أن تناول من 2 إلي 5 فنجان يوميا من القهوة لا تضر القلب.
وتابع جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تناول القهوة لا يؤدي إلي اختلال كهرباء القلب.
وأضاف عميد معهد القلب السابق ، أن القهوة بريئة من الذبذبة الأذينية بل إن القهوة بما تحتويه من مضادات للأكسدة تحمي القلب من تصلب الشرايين.
وأردف جمال شعبان خلال المنشور أن القهوة لها فوائد صحية فهي تحمي من اختلال ضربات القلب، مضيفا ما_تزعلوش.
ودائما ما يشارك دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق أحدث الدراسات والنصائح الطبية من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.