هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب

التدخين واحد من العادات السلبية التي تضر بالجسم، ولاسيما الرئتين، وهناك الكثير من الأشخاص يعتقد أن التدخين مضر بالجهاز التنفسي فقط، دون الإصابة بأي جهاز أخر في الجسم.





وعلق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن التدخين يضر بصحة القلب أيضا، فإعتقاد أنه يصيب الرئتين فقط غير حقيقي.





وأشار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن التدخين كارثة على الجسم بالكامل، ولاسيما القلب والشرايين، فهنالك علاقة بين التدخين وبين كل أمراض القلب، من تصلب الشرايين، إلى اضطراب نبضات القلب والسكتة القلبية.





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