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مرأة

توقف عنه فورًا.. التدخين يؤدي إلى الوفاة بـ النزيف الدماغي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يظهر بحث جديد أن التدخين يزيد من خطر الوفاة من خلال النزف تحت العنكبوتية (SAH) ، وهو نوع من نزيف الدماغ، كل من المدخنين الشرهين والمدخنين الخفيف لديهم معدل وفيات أعلى.

ووفقا لموقع healthline التدخين الخفيف يحمل نفس المخاطر الصحية للتدخين المفرط ولكن على مستوى أقل، يوصي الخبراء المدخنين أولًا باتخاذ قرار الإقلاع ، ثم المتابعة مع مستشار قد يوصي بعلاجات مختلفة.

يُظهر بحث جديد أن خطر الإصابة بسكتة دماغية قاتلة يرتفع عن طريق التدخين حتى بالنسبة لمستخدمي السجائر الخفيفة الذين لا يدخنون علبة في اليوم.

فحصت البيانات ، التي نُشرت اليوم ، حالات نزيف تحت العنكبوتية (SAH) ، وهو نوع من نزيف الدماغ يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الدماغ أو حتى الموت.

جمع باحثون من جامعة هلسنكي ومستشفى جامعة هلسنكي بيانات من مجموعة من أكثر من 16000 زوج توأم من نفس الجنس لتحديد ما إذا كان هناك سبب وراثي أساسي يمكن أن يفسر SAH.

لقد وجد أن المدخنين حتى أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم مدخنون عرضيون كانوا في خطر متزايد لتجربة SAH، ومن بين الأزواج المزدوجة حيث كان أحدهم مدخنًا والآخر غير مدخن ، وجد أن المدخن كان أكثر عرضة لتجربة SAH.

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