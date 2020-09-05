دراسة تحذر من التدخين : يصيبك بكورونا

حذرت وزارة الصحة أكثر من مرة، من خطورة التدخين على الصحة بشكل عام، وأما بشكل خاص؛ فإنه يعمل على ضعف الجهاز المناعي.





وتوصلت دراسة جديدة ، إلى أن التدخين قد يغير الجينات بطريقة ، تخلق المزيد من نقاط الدخول الخلوية لفيروس كورونا.





ووجد علماء أستراليون ، أن تدخين 3 سجائر فقط؛ يمكن أن يؤدي إلى موجة من النشاط المتزايد في جزء من الجينوم الذي يرمز إلى بروتين يعرف باسم ACE2.





وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية يقع البروتين على سطح العديد من أنواع الخلايا المختلفة في جسم الإنسان، بما في ذلك الأنف والرئتين والأوعية الدموية.





واشارت الدراسة يشبه ACE2 "قفل" مفتاح الفيروس التاجي - البروتين الشائك - الذي يسمح للفيروس بدخول الخلية واختطافها.





كما وجد العلماء أيضًا دليلًا على أنه حتى التدخين السلبي يمكن أن يكون له تأثير مماثل على خلايا ACE2 في الأطفال الصغار مثل واحد.





وأكد الأطباء أن النيكوتين يزيد من تعبير ACE2، ودليل جيد على أن المزيد من مستقبلات ACE2 يعني المزيد من نقاط الدخول لفيروس كورونا.



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