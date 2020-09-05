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مرأة

دراسة: السجائر الإلكترونية ليست الحل الأمثل للإقلاع عن التدخين.. اعرف السبب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، عن أن السجائر الالكترونية، أو الفيب VAPING لا يمكنها أن تساعد على الإقلاع عن التدخين، ولكنها قد تزيد من سوء الأمر؛ وتجعلك أكثر إدمانًا للتبغ.

وأفاد الباحثون، بأن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية الفيبينج Vaping، لا يعمل كعامل مساعد في الإقلاع عن التدخين، وله تأثير معاكس، حيث إنه تسبب في الشراهة تجاه تدخين التبغ من قبل أغلب مستخدميه، وفقًا لما نُشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأشار الباحثون، إلى أنه لا يوجد دليل على أن السجائر الإلكترونية كانت مفيدة في محاولة الإقلاع عن التدخين، وهو ما أكدته العديد من الدراسات، ومنها دراسة واسعة النطاق في الولايات المتحدة.

وأجرى الباحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، تحليلًا لبيانات 45971 أمريكيًا شملهم التقييم السكاني الذي أجرته الحكومة لدراسة التبغ وتأثيره على الصحة (PATH)، وتم إجراء مقابلات مع المشاركين في الدراسة عامي 2013 و2014، ويتم إجراء مقابلات معهم كل عام. 

وشهد الباحثون، أن ربع المدخنين الذين حاولوا الإقلاع عن التدخين في السنوات الأولى من تسجيلهم استخدموا السجائر الإلكترونية للمساعدة في محاولتهم، وفي مقابلة المتابعة الخاصة بهم بعد عام واحد، تمكن 9.6 في المائة من الابتعاد عن التبغ خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ومع ذلك ، أضاف الباحثون، انه على الرغم من توقف البعض عن التدخين ، يقول الباحثون إن عدد الذين أقلعوا عن التدخين لم يكن مختلفًا على الإطلاق عن المدخنين الذين لم يستخدموا السجائر الإلكترونية، وعادوا مرة اخرى لتدخين التبغ.
 
وقال أحد مؤلفي الدراسات، الدكتور جون بي بيرس، إنه من بين هذه العينة التمثيلية للمدخنين الأمريكيين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، لم نجد أي دليل على أن السجائر الإلكترونية كانت مفيدة في محاولة الإقلاع عن التدخين.

وتابع بيرس، أن استخدام السجائر الإلكترونية كان السبب في عدم قدرة المدخنين على الابتعاد عن التدخين تماما، والعودة لتدخين التبغ مرة أخرى، لذا فلم تفلح السجائر الإلكترونية على أساس يومي لمحاولة الإقلاع هذه العادة. 

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