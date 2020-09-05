دراسة: السجائر الإلكترونية ليست الحل الأمثل للإقلاع عن التدخين.. اعرف السبب

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كاليفورنيا بسان

عد في الإقلاع عن التدخين، وله تأثير معاكس، حيث إنه تسبب في الشراهة تجاه تدخين التبغ من قبل أغلب مستخدميه، وفقًا لما نُشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرى الباحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، تحليلًا لبيانات 45971 أمريكيًا شملهم التقييم السكاني الذي أجرته الحكومة لدراسة التبغ وتأثيره على الصحة (PATH)، و

تم إجراء مقابلات مع المشاركين في الدراسة عامي 2013 و2014، ويتم إجراء مقابلات معهم كل عام.