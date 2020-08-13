هل تزيد السجائر الإلكترونية من خطر الإصابة بكورونا

عندما تتعرض رئة شخص ما للإصابة بالأنفلونزا أو غيرها من الأمراض ، تكون الآثار الضارة للتدخين أو التدخين الإلكتروني أكثر خطورة من تلك التي تحدث عند الأشخاص الذين لا يدخنون أو يدخنون السجائر الإلكترونية.





يؤدي التدخين إلى تفاقم مرض كوفيد إذا أصبت به ، كما أن التدخين - والتدخين الإلكتروني - يزيدان من خطر الإصابة ويطور COVID-19.





وفقا لما نشره موقع جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أنه اعتبارًا من 28 أبريل 2020 ، كان هناك 19 ورقة تمت مراجعتها من قبل الزملاء تحتوي على بيانات حول التدخين وتطور مرض COVID ، و 17 من الصين ، وواحدة من كوريا ، وواحدة من الولايات المتحدة. وجد التحليل التلوي الذي راجعه الأقران لهذه الأوراق التسعة عشر أن التدخين مرتبط بمضاعفة احتمالات تطور المرض لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بـ COVID.

كانت هناك العديد من التقارير، معظمها في مسودات غير خاضعة لمراجعة الأقران، تفيد بمستويات أقل من عدوى COVID-19 بين المدخنين مقارنة بغير المدخنين. هذا اكتشاف مفاجئ لأنه ، استنادًا إلى ما نعرفه عن تأثيرات التدخين والتبخير الإلكتروني على الوظيفة المناعية للجهاز التنفسي ، يتوقع المرء أن التدخين والتبخير الإلكتروني سيزيدان من مخاطر الإصابة بعدوى COVID . كانت المشكلة الكبيرة في جميع الدراسات حتى الآن هي أنها استندت إلى أشخاص تم اختبارهم ، بدلًا من عينات مأخوذة من السكان ككل. بسبب محدودية توفر الاختبارات في العديد من الأماكن ، تكون العينات الناتجة منحازة تجاه الأشخاص الذين قد تكون لديهم أعراض بالفعل.

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في 11 أغسطس 2020 ، عالج شيفاني ماثور جايها وبوني هالبيرن-فيلشر من جامعة ستانفورد وجينغ تشينج من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو هذه المشكلة في دراسة استخدمت عينة من السكان من الشباب والشباب ، " الارتباط بين تدخين الشباب واستخدام السجائر الإلكترونية و مرض فيروس كورونا 2019. بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عامًا) كان تشخيص COVID-19 أكثر احتمالا بخمس مرات بين مستخدمي السجائر الإلكترونية فقط ، وسبعة مرات أكثر بين المستخدمين المزدوجين ، و 6.8 مرات أكثر بين الماضي 30 يومًا للمستخدمين المزدوجين.

هذه النتائج مهمة بشكل خاص لأن مزيج الحالات من الأشخاص الذين يصابون بـ COVID ينتقل إلى الشباب ، وربما يعكس ذلك زيادة التعرض بسبب انخفاض التباعد الاجتماعي وعدم فهم العوامل التي تؤدي إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بـ COVID في هذه الفئة العمرية.

لماذا ا يرتبط التدخين بتطور متلازمة كورونا ؟

يرتبط التدخين بزيادة تطور متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) لدى الأشخاص الذين يعانون من عامل خطر مثل العدوى الشديدة أو الإنتان غير الرئوي (عدوى الدم) أو الصدمة الحادة. الأشخاص الذين لديهم أي مادة كوتينين (مستقلب النيكوتين) في أجسامهم - حتى عند المستويات المنخفضة المرتبطة بالتدخين السلبي - لديهم زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالفشل التنفسي الحاد من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

أفاد الملخص الممتاز الأخير للأدلة المتعلقة بالتأثيرات الرئوية للسجائر الإلكترونية بالعديد من الطرق التي تضعف بها السجائر الإلكترونية قدرة الرئتين على مقاومة العدوى:

التأثيرات على المناعة

يشير الإبلاغ عن أعراض الجهاز التنفسي من قبل مستخدمي السجائر الإلكترونية إلى زيادة التعرض و / أو تأخر التعافي من التهابات الجهاز التنفسي . وجدت دراسة أجريت على 30 من غير المدخنين الأصحاء تعرضوا لهباء السجائر الإلكترونية انخفاض حساسية السعال. 82 إذا تأثر أيضًا الخلل الوظيفي الهدبي البشري سلبًا ، كما هو مقترح في الدراسات الحيوانية والخلوية ، 83 فإن الجمع بين السعال المنخفض واختلال إزالة الغشاء المخاطي الهدبي قد يهيئ المستخدمين لزيادة معدلات الالتهاب الرئوي. قد يؤدي التعرض للسجائر الإلكترونية أيضًا إلى قمع على نطاق واسع القدرات الهامة لجهاز المناعة الفطري. أظهرت خزعات كشط الأنف من غير المدخنين والمدخنين والأوراق الإلكترونية تثبيط مناعي واسع النطاق على المستوى الجيني باستخدام السجائر الإلكترونية. 84تعرض غير المدخنين الأصحاء لهباء السجائر الإلكترونية ، وتم الحصول على غسل القصبات الهوائية لدراسة الضامة السنخية. 46 تم تغيير التعبير عن أكثر من 60 جينًا في البلاعم السنخية لمستخدمي السجائر الإلكترونية بعد ساعتين فقط من 20 نفثًا ، بما في ذلك الجينات المسؤولة عن الالتهاب. تشكيل فخ خارج الخلية (NET) ، أو NETosis ، هو طريقة للدفاع الفطري حيث تقوم العدلات بتحليل الحمض النووي وتطلقه في البيئة خارج الخلية للمساعدة في شل حركة البكتيريا ، وهي عملية يمكن أن تصيب الرئة أيضًا. تم العثور على 85 العدلات من vapers المزمن لديها ميل أكبر لتكوين NET من تلك من مدخني السجائر أو غير المدخنين. 57 بالنظر إلى أن السجائر الإلكترونية قد تضعف أيضًا البلعمة العدلات ، 86تشير هذه البيانات إلى أن وظيفة العدلات قد تتضرر لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية.

تعزز الدراسات على الحيوانات وتساعد في تفسير هذه التأثيرات البشرية:

أدى التعرض لهباء السجائر الإلكترونية لمدة أسبوعين في الفئران إلى انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة وزيادة حمل العوامل الممرضة بعد التلقيح إما بالعقدية الرئوية أو الأنفلونزا أ ، وهما سببان رئيسيان للالتهاب الرئوي لدى البشر. 97 علاوة على ذلك ، قد يؤدي التعرض للهباء الجوي إلى تعزيز استعمار مجرى الهواء العلوي بمسببات الأمراض وإلى تغيرات خبيثة في النمط الظاهري لمسببات الأمراض ، كما هو موضح في المكورات العنقودية الذهبية . 98 99 وهكذا ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات ، فإن البيانات الحيوانية التي تشير إلى أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping يؤدي إلى زيادة القابلية للإصابة بالعدوى يبدو أنه يرتبط ببيانات مستوى السكان لدى الشباب البالغين ، حيث زادت الصحف الإلكترونية من معدلات أعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن

وجد التحليل التلوي للعلاقة بين التدخين والإنفلونزا أن المدخنين كانوا أكثر عرضة للإيواء ودخولهم إلى وحدة العناية المركزة.

وخلصت منظمة الصحة العالمية أيضًا إلى أن "المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد مع COVID-19 ، مقارنة بغير المدخنين" وتقدم مناقشة لطيفة حول كيف يزيد التدخين من خطر الإصابة بـ COVID-19 من خلال زيادة مخاطر الإصابة بالقلب والرئة ، وأمراض أخرى.

نشرت الدكتورة نورا فولكو ، مديرة المعهد الوطني لتعاطي المخدرات ، مقالًا على مدونتها "COVID-19: الآثار المحتملة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات استخدام المواد المخدرة " ، بدأ بالقول

نظرًا لأن الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبقية العالم يتعاملون مع مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) ، يجب أن يكون مجتمع البحث متيقظًا لاحتمال تعرضه لبعض السكان الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات (SUDs) بشكل خاص. نظرًا لأنه يهاجم الرئتين ، فإن الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19 يمكن أن يكون تهديدًا خطيرًا بشكل خاص لمن يدخنون التبغ أو الماريجوانا أو الذين يدخنون السجائر الإلكترونية.

تمضي في الحديث عن تعاطي المخدرات الأخرى وكيف يمكن أن يتفاعل COVID-19 معهم ، بما في ذلك الإشارة إلى ذلك

قد يؤدي التدخين الإلكتروني - الفيبينج - Vaping أيضًا إلى الإضرار بصحة الرئة. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان يمكن أن يؤدي إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن ، ولكن الأدلة الناشئة تشير إلى أن التعرض للهباء الجوي من السجائر الإلكترونية يضر بخلايا الرئة ويقلل من القدرة على الاستجابة للعدوى. في إحدى الدراسات المدعومة من المعاهد الوطنية للصحة.