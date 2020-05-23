هنبطل تدخين.. هل السجائر الإلكترونية وسيلة فعالة للابتعاد عن التبغ ؟

وقد لجأ البعض في الفترة الأخيرة إلى

باعتبارها حلا أقل ضررا من التدخين، إضافة إلى أنها أقل تكلفة من السجائر العادية، ويأتي السؤال هنا هل السجائر الإلكترونية وسيلة اقل ضررا من السجائر العادية.