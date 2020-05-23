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هنبطل تدخين.. هل السجائر الإلكترونية وسيلة فعالة للابتعاد عن التبغ ؟

السبت 23/مايو/2020 - 12:52 م
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
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آية التيجي
يسعي المدخنون في إيجاد حلول لكي يبتعدوا عن التدخين، وذلك لما يشعرون به من أضرار تصيبهم ومن حولهم بسبب هذه العادة، إضافة إلى المال الذي ينفقونه على التدخين

 وقد لجأ البعض في الفترة الأخيرة إلى السجائر الإلكترونية باعتبارها حلا أقل ضررا من التدخين، إضافة إلى أنها أقل تكلفة من السجائر العادية، ويأتي السؤال هنا هل السجائر الإلكترونية وسيلة اقل ضررا من السجائر العادية.

ليس من المفترض أن يتم بيع السجائر الإلكترونية كمساعدة للمدخنين لـ الإقلاع عن التدخين ، ولكن العديد من الأشخاص الذين يدخنون ينظرون إلى السجائر الإلكترونية  كوسيلة للتخلي عن هذه العادة، وفقا لما جاء في medicalnewstoday الطبي.


وتعتبر السجائر الإلكترونية هي موضوع بحث جدلي في الوقت الحالي؛ حيث وجدت الدراسات أن السجائر الإلكترونية أقل إدمانًا من السجائر العادية ، وأن ارتفاع استخدام السجائر الإلكترونية مرتبط بزيادة كبيرة في الإقلاع عن التدخين ، وأن المدخنين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يوميًا هم أكثر عرضة للإقلاع عن التدخين من الناس الذين لم يجربوا السجائر الإلكترونية.

ويمكن أن تكون المكاسب من استخدام السجائر الإلكترونية خالية من المخاطر، فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن السجائر الإلكترونية من المحتمل أن تكون ضارة مثل السجائر العادية وتدخين التبغ في التسبب في تلف الحمض النووي ، وترتبط بزيادة تصلب الشرايين وضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

ويتطلب الإقلاع عن التدخين التخطيط والالتزام لها، ووضع أهداف شخصية لوقف تدخين السجائر و التبغ، ويمكن اتباع العلاج ببدائل النيكوتين واستخدام اكثر من وسيلة في تحسين فرصك في عدم التدخين، والابتعاد عن هذه العادة نهائيا.
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