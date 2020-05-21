الإقلاع عن التدخين دون بدائل للنكوتين طريقة غير فعالة

يحاول المدخنون دائما

، إلا أن محاولاتهم دائما ما تفشل في النهاية، لأنهم لم يضعوا لهذا الأمر الخطة التي تساعدهم في التخلي عن هذه العادة الضارة، والتي تؤذيهم ومن حولهم، وتصيبهم بالعديد من

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