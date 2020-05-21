الإقلاع عن التدخين دون بدائل للنكوتين طريقة غير فعالة

يحاول المدخنون دائما الإقلاع عن التدخين ، إلا أن محاولاتهم دائما ما تفشل في النهاية، لأنهم لم يضعوا لهذا الأمر الخطة التي تساعدهم في التخلي عن هذه العادة الضارة، والتي تؤذيهم ومن حولهم، وتصيبهم بالعديد من الأمراض المزمنة.
ويمكن استغلال شهر رمضان في الإقلاع عن التدخين، كون المدخنين يمتنعون عن التدخين ما يقارب 16 ساعة يوميا، فما المانع من تكملة اليوم بدون استهلاك السجائر إطلاقا ؟ ، ويمكن أن يساعدك العلاج ببدائل النيكوتين في مكافحة أعراض الانسحاب المرتبطة بالإقلاع عن التدخين.
وكشف موقع medicalnewstoday، عن أن الإقلاع عن التدخين دون مساعدة من العلاج ببدائل النيكوتين أو الأدوية أو العلاج ، يمكن ان تكون طريقة غير ناجحة، ولكن يمكن للأمر ان يتغير مع استخدام بدائل النيكوتين، حيث ان حوالي 6 بالمائة فقط من محاولات الإقلاع عن التدخين باستخدام البدائل كانت ناجحة. من السهل الاستهانة بمدى قوة الاعتماد على النيكوتين .
ويمكن استخدام العلاج ببدائل النيكوتين أن يقلل من الرغبة الشديدة وأعراض الانسحاب التي يعاني منها المدخنين، والتي قد تعوق محاولتهم للإقلاع عن التدخين.
وتم تصميم العلاج ببدائل النيكوتين لإبعاد جسمك عن السجائر، وتزويدك بجرعة مضبوطة من النيكوتين أثناء حمايتك من التعرض للمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في التبغ؛ حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على خمسة أنواع من العلاج ببدائل النيكوتين، وتشمل :
1- لصقة النيكوتين على الجلد
2- علكة النيكوتين.
3- اقراص استحلاب النيكوتين.
4- جهاز استنشاق النيكوتين (يصرف بوصفة طبية )
5- بخاخ الأنف الذي يحتوي على النيكوتين (يصرف بوصفة طبية ).