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مرأة

لغياب النيكوتين.. 7 أعراض لمعاناة المدخن فى رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شهر رمضان فرصة للتخفيف من التدخين والتخلص منه نهائيا لانه عادة ضارة تصيبك بالعديد من الامراض وتجعل حياتك في خطر.


وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أعراض انسحاب النيكوتين التي قد تظهر في الأيام الأولى من رمضان:

- الأرق.
- الإعياء.
- التوتر و الغضب.
- صعوبة التركيز.
- الصداع

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه هذة الاعراض طبيعية وستختفي خلال أيام قليلة حين يتعود الجسم على عدم وجود السجائر.

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