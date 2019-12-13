طرق الإقلاع عن التدخين نهائيا.. 13 خطوة تخلصك من النيكوتين

طرق الاقلاع عن التدخين نهائيا، تتوقف على رغبتك فى التخلص من عادة التدخين نهائيا، من هنا يمكنك إجراء تغييرات صغيرة على نمط حياتك تساعد على مقاومة التدخين والتبغ، والتى تبدأ من التفكير بإيجابية وحصر الفوائد التى سيحصل عليها جسمك جراء التوقف والإقلاع عن التدخين نهائيا لذلك ستتعرف فى السطور التالية على طرق الإقلاع عن التدخين نهائيا.





طرق الإقلاع عن التدخين نهائيا





1- وضع خطة للإقلاع عن التدخين، وتقديم وعد لنفسك على عدم الاقتراب من السجائر أو حتى التفكير بها.





2- نظام غذائي صحى، مبنى على الفواكه والخضروات والتى تعطى جسدك طاقة لمقاومة انسحاب النيكوتين.





3- العمل على استبدال المشروبات الغازية والكحول والشاي والقهوة بماء وعصير وخاصة أن هناك بعد لدراسات التى أكدت أن تناول المشروبات الغازية يزيد رغبتك فى التبغ، بل ويجعل مذاق السجائر أفضل.





4- وضع استراتيجيات عند التفكير فى السجائر فمثلا عندما تشتهى السجائر يمكنك ملئ وقتك لمدة 5 دقائق قادمة.





5- الحصول على الدعم من قبل الأصدقاء وأفراد الأسرة،فضلا عن الاشتراك فى خدمة الإقلاع عن التدخين في منطقتك.





6- ممارسة الرياضة، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن التمارين الرياضية، حتى المشي لمدة 5 دقائق أو التمدد، تخفض الرغبة الشديدة فى التدخين وقد تساعد عقلك على إنتاج مواد كيميائية مضادة للشغف.





7- تكوين صداقات لغير المدخنين





8- شغل الفم واليدين، من خلال الامساك بقلم أو مضغ اللبان





9- العلاج ببدائل النيكوتين مثل صمغ ورذاذ الأنف، فعند التوقف عن التدخين، فإن انسحاب النيكوتين قد يصيب بالصداع ويؤثر على الحالة المزاجية للشخص لذلك فإن العلاج ببدائل النيكوتين يمكن أن يكبح هذه الرغبة.





10- تقديم اسباب وحوافز وراء الاقلاع عن التدخين.





11- تخصيص وقت للاسترخاء والراحة حيث أنه من ضمن اسباب التدخين مساعدة النيكوتين على الاسترخاء، فبمجرد الاقلاع، ستحتاج إلى طرق جديدة للاسترخاء مثل الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، أو التواصل مع الأصدقاء ، أو علاج نفسك بالتدليك ، أو تخصيص وقت لممارسة هواية، مع ضرورة تجنب المواقف العصيبة خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد التوقف عن التدخين.





12- التخلص من جميع علب السجائر داخل المنزل ومكتب العمل مع غسل الملابس التى تنبعث منها رائحة مثل الدخان واستخدم معطرات الجو للتخلص من تلك الرائحة.





13- كافئ نفسك، حيث أنه بجانب الفوائد الصحية التى ستحصل عليها جراء الاقلاع عن التدخين نهائيا، فإن أحد الامتيازات المترتبة على التخلي عن السجائر أيضا هو كل الأموال التي ستوفرها، لذلك كافئ نفسك من خلال إنفاق جزء منه على شيء ممتع.



