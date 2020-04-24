أمل جديد.. اختبار النيكوتين على المصابين بفيروس كورونا في فرنسا



وقال البروفيسور جان فرانسوا دلفراسي أخصائي علم المناعة ورئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، إنه لدينا انطباع بأن النيكوتين الموجود في التبغ يحمي من

وقال البروفيسور جان فرانسوا دلفراسي أخصائي علم المناعة ورئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، إنه لدينا انطباع بأن النيكوتين الموجود في التبغ يحمي من فيروس كورونا التاجي



وأظهرت الأرقام من مستشفيات باريس أن من بين 11 ألف مريض تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كورونا كان 8.5% منهم فقط مدخنين، بينما تبلغ تقديرات نسبة الأشخاص الذين يدخنون يوميا في فرنسا بنحو 25 ٪ من السكان.

ودفع هذا الاكتشاف الباحثون، في تجربة اختبار لصقات النيكوتين أو علكة النيكوتين على عينة من المصابين بـ كورونا في المستشفى والعاملين في مجال الرعاية الصحية في باريس.