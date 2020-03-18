AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يعزز المناعة.. خليط سحري للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:04 م
خليط سحري للوقاية
خليط سحري للوقاية من فيروس كورونا
Advertisements
آية التيجي
مع انتشار فيروس كورونا المستجد نبحث جميعا عن طرق للوقاية منه، حيث ان مثل تلك الطرق يمكن أن تزيد من خلال "التعقيم" أو "تعزيز مناعة الجسم"؛ ليستطيع محاربة الوباء "عدو البشرية".

ونصحت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية التي ترفع مناعة الجسم، حيث ان التعقيم وتطهير الأشياء المحيطة بنا مهم، ولكن وحدها ليست كافية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا ان التغذية يمكنها ان تلعب دورا كبيرا في الحماية من الفيروس، وتعزز مناعة الجسم لمحاربته.


إقرأ ايضا:


وقالت أبو الحجاج، إن أفضل أطعمة يمكنها ان تعزز مناعة الجسم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هو الليمون حيث ان حبة واحدة كفيلة بتعزيز مناعة الجسم، وذلك عبر إحضار ليمونة وغسلها جيدا وخفقها في الخلاط بشكل جيد، ثم وضعها على كوب زبادي ومعلقة عسل نحل طبيعي.


وأفادت أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بأنه من الضروري تناول هذه الوصفة بشكل يومي، إذ تساهم في رفع مناعة الجسم بشكل كبير، كما أنها مضادة للاحتقان و الالتهاب والحساسية.


وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن الليمون مصدر غني من فيتامين سي إلى الجسم، وله القدرة على العلاج من نزلات البرد المختلفة، والحماية من أمراض الشتاء، فيما يعد عسل النحل علاجا طبيعيا للسعال.


وأكدت أبو الحجاج، أن الزبادي بالليمون والعسل يعمل على تقليل من مستوى الكوليسترول الضار بالدم، ومحاربة الالتهابات الطفيلية، والتقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكري، والوقاية من الأمراض القلبية، كما يمنح الجسم الشعور بالراحة والتخلص من اضطرابات النوم، ويعطي شعورًا بالنشاط في الصباح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل مصر معرضة للإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري مناعة يوضح التفاصيل

9 أطعمة تحميك من الإصابة بـ فيروس كورونا

بعد انتشار الخوف من الإصابة بـ الفيروس.. طرق لتعقيم المنزل للوقاية من كورونا

العطس.. جمال شعبان يكشف معلومات هامة عن فيروس كورونا المستجد

هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

لمرضى الغدة الدرقية.. 8 أطعمة تحد من زيادة الوزن

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام.. الإفتاء تجيب

عزل المحامية .. قرار صادم من أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم

زوجة باسم مرسى تصدمه على الهواء بسبب تقاليع شعره الغريبة

اخبار الرياضة.. مفاجأة عن الخطيب.. و رمضان صبحى خارج الأهلى نهاية الموسم

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدة

بـ ماكياج جذاب.. هبة مجدى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور .. شاهد

بسبب عيب خطير.. فولفو تستدعي هذه الطرازات من السوق المصري