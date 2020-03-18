يعزز المناعة.. خليط سحري للوقاية من فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا المستجد نبحث جميعا عن طرق للوقاية منه، حيث ان مثل تلك الطرق يمكن أن تزيد من خلال "التعقيم" أو "تعزيز مناعة الجسم"؛ ليستطيع محاربة الوباء "عدو البشرية".
ونصحت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية التي ترفع مناعة الجسم، حيث ان التعقيم وتطهير الأشياء المحيطة بنا مهم، ولكن وحدها ليست كافية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا ان التغذية يمكنها ان تلعب دورا كبيرا في الحماية من الفيروس، وتعزز مناعة الجسم لمحاربته.
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وأفادت أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بأنه من الضروري تناول هذه الوصفة بشكل يومي، إذ تساهم في رفع مناعة الجسم بشكل كبير، كما أنها مضادة للاحتقان و الالتهاب والحساسية.
وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن الليمون مصدر غني من فيتامين سي إلى الجسم، وله القدرة على العلاج من نزلات البرد المختلفة، والحماية من أمراض الشتاء، فيما يعد عسل النحل علاجا طبيعيا للسعال.
ونصحت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية التي ترفع مناعة الجسم، حيث ان التعقيم وتطهير الأشياء المحيطة بنا مهم، ولكن وحدها ليست كافية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا ان التغذية يمكنها ان تلعب دورا كبيرا في الحماية من الفيروس، وتعزز مناعة الجسم لمحاربته.
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وقالت أبو الحجاج، إن أفضل أطعمة يمكنها ان تعزز مناعة الجسم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هو الليمون حيث ان حبة واحدة كفيلة بتعزيز مناعة الجسم، وذلك عبر إحضار ليمونة وغسلها جيدا وخفقها في الخلاط بشكل جيد، ثم وضعها على كوب زبادي ومعلقة عسل نحل طبيعي.
وأفادت أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بأنه من الضروري تناول هذه الوصفة بشكل يومي، إذ تساهم في رفع مناعة الجسم بشكل كبير، كما أنها مضادة للاحتقان و الالتهاب والحساسية.
وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن الليمون مصدر غني من فيتامين سي إلى الجسم، وله القدرة على العلاج من نزلات البرد المختلفة، والحماية من أمراض الشتاء، فيما يعد عسل النحل علاجا طبيعيا للسعال.
وأكدت أبو الحجاج، أن الزبادي بالليمون والعسل يعمل على تقليل من مستوى الكوليسترول الضار بالدم، ومحاربة الالتهابات الطفيلية، والتقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكري، والوقاية من الأمراض القلبية، كما يمنح الجسم الشعور بالراحة والتخلص من اضطرابات النوم، ويعطي شعورًا بالنشاط في الصباح.