لمحاربة الفيروسات .. 5 أطعمة تعزز مناعتك

قال الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي تغذية، إن أفضل طريقة لمواجهة اي نوع من

هي عن طريق جهاز المناعة فإذا كان جهاز المناعة الخاص بالإنسان قوي، فسيكون قادر علي مواجهة اي فيروس أو مرض يهاجم الجسم البشري.





وتابع شمس، إلى انه مناعة الجسم تحتاج إلى بعض تناول الاطعمة الغنية بالمواد الغذائية، مثل: الفيتامينات والمعادن المطلوبة لجسم الإنسان بشكل طبيعي، ومن أبرز هذه الاطعمة ما يلي:

1- الثوم :

و يعمل الثوم على مساعدة الأمعاء في امتصاص المواد الغذائية بشكل أفضل، بالإضافة إلى انه يعمل على استثارة الجهاز المناعي في حالة اليقظة مستمره والتخلص من السموم والثوم صباحا يعمل على تخفيض ارتفاع ضغط الدم صباحا بعد النوم لفترة طويلة مما يعمل على استقرار الدورة الدموية .





2- البرتقال:





ويعد البرتقال من الفواكه المفيدة الغنية بالفيتامينات مثل vita c، والعديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد علي ترسيب بعض الفيتامينات الأخرى على الجسم.

3- الليمون والعسل والزبادي:

ويمكن استخدام قشر



ويمكن استخدام قشر الليمون الخام، حيث توجد به مادة تعد مضادة حيوي طبيعي مع العسل والزبادي، وذلك لانها تساعد علي رفع الكفاءة للجهاز المناعي.

4- المكسرات :

وتحتوي المكسرات على زيوت مفيدة تساعد في منع الجفاف، وهو أمر مهم في منع دخول الفيروسات داخل الجسم.





5- الينسون :

ويعتبر تناول الينسون كمشروب ساخن يساعد على رفع درجة الحرارة بالجسم مما يعمل على قتل الفيروسات، كما ان به مادة الطمي فلو التي تعمل على قتل بعض أنواع فيروسات البرد، ورفع كفاءة جهاز المناعة.



