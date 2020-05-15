هنبطل تدخين في رمضان.. اختار طريقة تناسبك للإقلاع نهائيا

إذا كنت تستعد لاتخاذ القرار في الإقلاع عن التدخين ، فإن رمضان هو الشهر الأمثل للإقلاع عن التدخين، ويعتبر القرار هو نصف المعركة فقط، ويمكن أن تساعدك معرفة من أين تبدأ في طريقك للإقلاع عن التدخين، حتى لا تنهزم في هذه المرحلة.





ومن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في الإقلاع عن التدخين هو الاستعداد ليوم الإقلاع، لذا عليك أن تكون على استعداد لتحديد موعد للإقلاع عن التدخين، ولا يجب ان يوم الإقلاع بعيدا، ولكن عليك تحديد موعد قريب، وتلتزم به.



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هناك عدة طرق للتوقف عن التدخين ، ولكن في النهاية، عليك أن تقرر الطريقة التي سوف تقلع بها عن التدخين، حتى لا تنهزم في هذه المعركة، وفقا لما جاء في موقع "medical news today" الطبي.





الخطة الأولي: توقف فجأة، أو سوف تستمر في التدخين حتى موعد الإقلاع ثم تتوقف.





الخطة الثانية: الإقلاع عن التدخين تدريجيًا أو تقليل استهلاك السجائر ببطء حتى موعد الإقلاع ثم التوقف.



