هنبطل تدخين في رمضان.. 8 نصائح تساعدك على الإقلاع

استخدام التبغ والتعرض للتدخين السلبي ، مسؤولان عن أكثر من 480،000 حالة وفاة كل عام في الولايات المتحدة ، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية، يدرك معظم الناس المخاطر الصحية التي تنشأ عن تدخين السجائر ومع ذلك ، "لا يزال تعاطي التبغ هو السبب الرئيسي للوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها" في الولايات المتحدة.





ويمكن استغلال شهر رمضان في الإقلاع عن التدخين، حيث انه ليس حدثًا واحدًا يحدث في يوم واحد، ولكنها رحلة طويلة تبدأ بإتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، وصولا إلى تحسن صحتك وجودة ومدة حياتك، وكذلك حياة من حولك، وفقا لما جاء في موقع medical.



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للإقلاع عن التدخين ، لا تحتاج فقط إلى تغيير سلوكك والتعامل مع أعراض الانسحاب التي تعانيها من التخلص من النيكوتين ، ولكنك تحتاج أيضًا إلى إيجاد طرق أخرى لإدارة حالتك المزاجية، وفيما يلي بعض النصائح التي أوصت بها جمعية السرطان الأمريكية لمساعدتك على الاستعداد للإقلاع عن التدخين:



1- أخبر الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل عن تاريخ الإقلاع عن التدخين.



2- تخلص من جميع السجائر وطفايات السجائر.



3- قرر ما إذا كنت سحصل على العلاج ببدائل النيكوتين (NRT) أو أدوية أخرى.



4- قم بتخزين بدائل فموية ، مثل الحلوى الصلبة ، والعلكة الخالية من السكر ، وأعواد الجزر ، المسواك وعيدان الأسنان.



5- قم بإعداد نظام دعم ، مثل ابتعاد أحد أفراد الاسرة على الإقلاع بنجاح عن التدخين.



6- اطلب من الأصدقاء والعائلة الذين يدخنون عدم التدخين حولك.



7- إذا حاولت الإقلاع عن التدخين من قبل ، فكر في ما نجح وما لم ينجح في خطتك للإقلاع.



8- ممارسة الأنشطة اليومية مع العائلة، مثل الاستيقاظ في الصباح ، وتناول وجبات صحية قبل النوم لمحاربة الرغبة في التدخين.

