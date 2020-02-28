توقف عن تدخينها.. دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تسبب أمراض اللثة

كشفت دراسة علمية جديدة عن مخاطر السجائر الإلكترونية والأبخرة الصاعدة منها ومدى خطورة السائل المستخدم في الـvip والذي يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الفم.





وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فقد وجد الباحثون أن مستخدمي السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة أو العدوى بنسبة 1.5 مرة مقارنة بغير المدخنين.





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كما وجد الباحثون بكلية طب الأسنان بجامعة نيويورك، أن مستخدمي السجائر الإلكترونية لديهم مستويات عالية من البكتيريا المتورطة في أمراض الفم، والتي بدورها يمكن أن تلحق الضرر بجميع أنواع الأنسجة وتزيد من مخاطر الأمراض المزمنة.





وأكدت نتائج الدراسة أن السجائر الإلكترونية تغير الميكروبيوم وهذا يرتبط مع صحة الفم وأمراض اللثة، والتي يمكن أن تؤثر على الجسم كله.