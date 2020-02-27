دراسة أمريكية : المشي يوميا لا يفقدك الوزن

فجرت دراسة أمريكية جديدة مفاجأة غريبة حول مدى قدرة المشي يوميا على المساهمة في خسارة الوزن كما هو شائع لدى الجميع الذين يخصصون وقتا للمشي كل يوم على أمل فقدان الوزن وحرق الدهون بشكل أسرع إلا أن الدراسة الجديدة نفت كل هذه المعلومات الراسخة في أذهاننا.





واكدت الدراسة الحديثة التي أعدها خبراء أمريكيون أن المشي 10 آلاف خطوة في اليوم ليس طريقة سحرية لفقدان الوزن ، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.





وأكد الخبراء القائمون على الدراسة إنه على الرغم من أن المشي يعد وسيلة فعالة لحرق الطاقة ، فإن كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص كل يوم هي التي تقرر في النهاية ما إذا كانت المقاييس ترتفع أم تنخفض ومدى نقصان الوزن .



