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دراسة أمريكية : المشي يوميا لا يفقدك الوزن

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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رشا عوني

فجرت دراسة أمريكية جديدة مفاجأة غريبة حول مدى قدرة المشي يوميا على المساهمة في خسارة الوزن كما هو شائع لدى الجميع الذين يخصصون وقتا للمشي كل يوم على أمل فقدان الوزن وحرق الدهون بشكل أسرع إلا أن الدراسة الجديدة نفت كل هذه المعلومات الراسخة في أذهاننا.


واكدت الدراسة الحديثة التي أعدها خبراء أمريكيون أن المشي 10 آلاف خطوة في اليوم ليس طريقة سحرية لفقدان الوزن ، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.


وأكد  الخبراء القائمون على الدراسة إنه على الرغم من أن المشي يعد وسيلة فعالة لحرق الطاقة ، فإن كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص كل يوم هي التي تقرر في النهاية ما إذا كانت المقاييس ترتفع أم تنخفض ومدى نقصان الوزن .


وأوضحت الدراسة أن المشي 10000 خطوة يوميا  يحرق فقط حوالي 500 سعرة حرارية اي ما يعادل باكيت بطاطس  كبير.  


درس علماء من جامعة بريغهام يونغ في ولاية يوتا حالة 120 طالبا خلال الأشهر الستة الأولى في الجامعة، وارتدى المشاركون عدادات الخطوة " ستوب واتش" وساروا إما من 10،000 أو 12500 أو 15000 خطوة لمدة ستة أيام في الأسبوع على مدى خمسة أشهر ونصف. 


وتتبع العلماء كمية السعرات الحرارية التي يستهلكونها ووزنها على أساس أسبوعي. 


اكتسب الطلاب في المتوسط ​​حوالي 1.5 كيلوجرام خلال فترة الدراسة وحتى أولئك الذين ساروا أكثر من 15000 خطوة.

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