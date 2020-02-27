امتنع عنه فورًا.. دراسة تحذر: العصائر الجاهزة تسبب جلطات قلبية ودماغية

كشفت دراسة جديدة أن تناول علبة واحدة من العصير الملئ بالدهون والسكر كل يوم في منتصف العمر وخاصة بعد سن الأربعين، قد تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.





وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فإن المشروبات المملوءة بالسكر تزيد مستويات الكوليسترول في الدم ، ما يزيد من خطر حدوث جلطات تقطع الدم عن القلب أو الدماغ.





ودرس باحثون من جامعة تافتس في ولاية ماساتشوستس حوالي 6000 طالب على مدار الأربعين عامًا لمدة 12 عامًا.





ووجد الباحثون أنه عندما يستهلك الناس السكر ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم لديهم بسرعة ، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في الأنسولين ، وهو هرمون تخزين الدهون.



