اعرف الصح.. حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق جهاز البصمة





وبعد تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف مؤخرًا في العديد من الدول كانت بدايتها الصين، أصبح الكثير يبحثون عن طرق الوقاية من فيروس كورونا ، ومعرفة أعراضه و الأمور التي تؤدي إلى انتقال هذا الفيروس القاتل الذي تتشابه أعراضه مع أعراض البرد أو الأنفلونزا .





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موقع Health24 أن وعن حقيقة انتقال فيروس كورونا من خلال جهاز البصمة، فقد أكد فيروس كورونا ينتقل عن طريق العدوى مثل أمراض الجهاز التنفسي، وعند نقل السوائل الجسدية مثل المخاط أو اللعاب، من شخص مصاب في الهواء أو الأسطح فهي قد تنتقل لآخرين .





فإذا كان هناك شخص مصابًا بـ فيروس كورونا استخدم جهاز البصمة ووضع يده أو إصبعه وكان به خدش أو جرح، فقد ينتقل الفيروس بنسبة كبيرة للأخرين من بعده .





ويمكن أن تتلامس هذه القطرات مع أشخاص أخرين عن طريق لمس الأسطح المصابة ثم لمس الوجه أو الأنف أو تناول الطعام دون غسل اليد .