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اعرف الصح.. حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق جهاز البصمة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:24 م
حقيقة انتقال فيروس
حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق جهاز البصمة
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رشا عوني
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين فكرة انتقال فيروس كورونا القاتل الذي تفشى في العالم مؤخرًا، عن طريق استخدام جهاز البصمة المتواجد في معظم الشركات حول العالم . 

وبعد تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف مؤخرًا في العديد من الدول كانت بدايتها الصين، أصبح الكثير يبحثون عن طرق الوقاية من فيروس كورونا، ومعرفة أعراضه و الأمور التي تؤدي إلى انتقال هذا الفيروس القاتل الذي تتشابه أعراضه مع أعراض البرد أو الأنفلونزا . 

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وعن حقيقة انتقال فيروس كورونا من خلال جهاز البصمة، فقد أكد موقع Health24 أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق العدوى مثل أمراض الجهاز التنفسي، وعند نقل السوائل الجسدية مثل المخاط أو اللعاب، من شخص مصاب في الهواء أو الأسطح فهي قد تنتقل لآخرين .

فإذا كان هناك شخص مصابًا بـ فيروس كورونا استخدم جهاز البصمة ووضع يده أو إصبعه وكان به خدش أو جرح، فقد ينتقل الفيروس بنسبة كبيرة للأخرين من بعده .

ويمكن أن تتلامس هذه القطرات مع أشخاص أخرين عن طريق لمس الأسطح المصابة ثم لمس الوجه أو الأنف أو تناول الطعام دون غسل اليد . 
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