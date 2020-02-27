إعلامية صينية: إعدام من يتعمد نشر فيروس كورونا في الصين.. فيديو

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إن فيروس كورونا خطير وعدو للبشرية ومن يثبت تعمده نشر الفيروس في الصين يعتبر جريمة كبيرة ضد البشرية وتصل عقوبتها للإعدام.





وأضافت وانج في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تنفيذ عقوبات على من يخالف التعليمات والإجراءات الوقائية من الفيروس.





وتابعت:" ظهر الفيروس في سوق الأسماك بمدينة ووهان الصينية ويتم إجراء تحاليل طبية للوقوف على مصدر الفيروس".

وقالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إن الصين تعرضت إلى فيروس سارس في عام 2003، وبالتالي نعلم خطورة فيروس كورونا المنتشر حاليا.





وأضافت:" كنت في الصين عندما انتشر فيروس السارس وبدأت الصين آنذاك باتخاذ إجراءات الحجر الصحي وكنا نرتدي الكمامات بشكل مستمر وفي الشوارع".



