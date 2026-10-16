قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه
قبل ما تشتري بالتقسيط.. قانون حماية المستهلك يحدد حقوقك في 3 مواد
كيف قفزت معدلات الطلاق من 2% إلى 40% بعد قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000؟
الهلال الأحمر يؤهل ألف متطوع جديد لإنقاذ الأرواح والتعامل مع الطوارئ
رنج روفر إيفوك 2026 تنطلق بتقنية MHEV.. صور
الرئيس الأوكراني يعلن انتهاء هدنة استهداف منشآت الطاقة الروسية: نفد صبرنا
تمويل مشروع البتلو 2026.. الشروط وخطوات التقديم
تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية
مهلة 48 ساعة.. ترامب يقاضي ولاية كاليفورنيا لمنع احتساب أصوات 20 ألف ناخب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-10-2026 والقنوات الناقلة
تجاوز الـ 6200 .. ارتفاع سعر الذهب عيار 21 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يعلن انتهاء هدنة استهداف منشآت الطاقة الروسية: نفد صبرنا

استهداف مصافي النفط الروسية
استهداف مصافي النفط الروسية
إلهام عبد العزيز

شنّت أوكرانيا هجومًا على مصفاة نفط روسية، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخلي كييف عن وقف إطلاق النار الذي يشمل منشآت الطاقة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتقد استعداد ترامب لإبرام اتفاقات مع موسكو.

ضرب مصافي النفط الروسية

ويهدد تخلي زيلينسكي فعليًا عن مطلب ترامب بوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وانتقاده العلني للرئيس الأمريكي، بتعميق أكبر شرخ في العلاقات بين كييف وواشنطن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكانت مصفاة في منطقة ريازان، الواقعة جنوب شرقي موسكو، أحدث أهداف أوكرانيا، وتتبع المصفاة شركة «روسنفت» الحكومية العملاقة للنفط، وتمثل قرابة 5% من إجمالي طاقة التكرير في روسيا، كما تسهم في إمداد العاصمة بالوقود.

وقال حاكم المنطقة، بافيل مالكوف، عبر تطبيق «تليجرام»، إن هجومًا أوكرانيًا واسع النطاق بطائرات مسيّرة تسبب في اندلاع حريق بالمصفاة.

من جانبه، قلّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تأثير الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى على مصافي النفط الروسية، قائلًا إنها لم تُحدث «أي شيء ذي أهمية خاصة.

وكان ترامب قد أعلن، على نحو مفاجئ الأحد الماضي، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة. وعقب الإعلان، علّقت كييف هجماتها على مصافي النفط الروسية، التي يحمّلها ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار الديزل في الأسواق العالمية.

لكن روسيا واصلت، خلال الأيام التالية، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت من بينها منشآت للطاقة، مثل محطات الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مئات الآلاف من الأشخاص.

زيلينسكي: نفد صبرنا

قال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت الخميس، إن صبر أوكرانيا قد نفد.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: «لقد رُفع الحظر المفروض على مهاجمة المصافي. لقد انتهى الأمر».

كما انتقد زيلينسكي ما اعتبره استعداد ترامب لإبرام اتفاقات مع روسيا، وإعجابه الظاهر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وميله إلى الأشخاص الذين يمتلكون السلطة أو ثروات كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن زيلينسكي قوله: «إنه (ترامب) يتحدث عن ذلك علنًا وبصوت عالٍ، ويقول إنه يحب هؤلاء الأشخاص ويحترمهم، وبالنسبة إليه، فإن الأشخاص القادرين على تولي القيادة لمدة 20 أو 30 أو 40 عامًا، يعني ذلك أنهم يتمتعون بقوة كبيرة».
 

أوكرانيا زيلينسكي بوتين ترامب الحرب الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

ذهب ودولار

الدولار يقلب موازين الذهب في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية غدًا

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

العدس

بـ89 مليون دولار.. ارتفاع واردات مصر من العدس خلال 2026| خاص

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

قطع المياه ..صورة تعبيرية

بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع المياه في 6 مناطق بـأكتوبر لمدة 16 ساعة

بالصور

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد