الرئيس الأوكراني يعلن انتهاء هدنة استهداف منشآت الطاقة الروسية: نفد صبرنا

شنّت أوكرانيا هجومًا على مصفاة نفط روسية، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخلي كييف عن وقف إطلاق النار الذي يشمل منشآت الطاقة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتقد استعداد ترامب لإبرام اتفاقات مع موسكو.

ضرب مصافي النفط الروسية

ويهدد تخلي زيلينسكي فعليًا عن مطلب ترامب بوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وانتقاده العلني للرئيس الأمريكي، بتعميق أكبر شرخ في العلاقات بين كييف وواشنطن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكانت مصفاة في منطقة ريازان، الواقعة جنوب شرقي موسكو، أحدث أهداف أوكرانيا، وتتبع المصفاة شركة «روسنفت» الحكومية العملاقة للنفط، وتمثل قرابة 5% من إجمالي طاقة التكرير في روسيا، كما تسهم في إمداد العاصمة بالوقود.

وقال حاكم المنطقة، بافيل مالكوف، عبر تطبيق «تليجرام»، إن هجومًا أوكرانيًا واسع النطاق بطائرات مسيّرة تسبب في اندلاع حريق بالمصفاة.

من جانبه، قلّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تأثير الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى على مصافي النفط الروسية، قائلًا إنها لم تُحدث «أي شيء ذي أهمية خاصة.

وكان ترامب قد أعلن، على نحو مفاجئ الأحد الماضي، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة. وعقب الإعلان، علّقت كييف هجماتها على مصافي النفط الروسية، التي يحمّلها ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار الديزل في الأسواق العالمية.

لكن روسيا واصلت، خلال الأيام التالية، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت من بينها منشآت للطاقة، مثل محطات الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مئات الآلاف من الأشخاص.

زيلينسكي: نفد صبرنا

قال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت الخميس، إن صبر أوكرانيا قد نفد.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: «لقد رُفع الحظر المفروض على مهاجمة المصافي. لقد انتهى الأمر».

كما انتقد زيلينسكي ما اعتبره استعداد ترامب لإبرام اتفاقات مع روسيا، وإعجابه الظاهر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وميله إلى الأشخاص الذين يمتلكون السلطة أو ثروات كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن زيلينسكي قوله: «إنه (ترامب) يتحدث عن ذلك علنًا وبصوت عالٍ، ويقول إنه يحب هؤلاء الأشخاص ويحترمهم، وبالنسبة إليه، فإن الأشخاص القادرين على تولي القيادة لمدة 20 أو 30 أو 40 عامًا، يعني ذلك أنهم يتمتعون بقوة كبيرة».

