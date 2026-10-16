رنج روفر إيفوك 2026 تنطلق بتقنية MHEV.. صور

تعتبر رنج روفر إيفوك 2026 من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة البريطانية في الأسواق العالمية، وتأتي فئة P250 بمنظومة حركة تعتمد على تقنية الهجين الخفيف MHEV، إلى جانب محرك بنزين تيربو ونظام دفع كلي للعجلات.

تصميم رنج روفر إيفوك 2026

يبلغ طول رنج روفر إيفوك 2026 نحو 4,371 مم، ويصل عرضها إلى 1,904 مم، فيما يبلغ ارتفاعها 1,649 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,681 مم.

وتأتي هذه الأبعاد ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة الفاخرة، مع مساحة تخزين خلفية تبلغ 472 لترًا، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,885 و1,909 كجم.

رنج روفر إيفوك 2026

محرك رنج روفر إيفوك 2026

تعتمد رنج روفر إيفوك 2026 فئة P250 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مدعومًا بتقنية الهجين الخفيف MHEV. وتبلغ القوة الإجمالية 249 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 365 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، يعمل مع نظام دفع كلي AWD لتوزيع القوة على العجلات الأربع.

رنج روفر إيفوك 2026

تسارع رنج روفر إيفوك 2026

تستطيع السيارة رنج روفر إيفوك P250 التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 7.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كم/س، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 13.4 كم لكل لتر، مع خزان بسعة 67 لترًا، كما تصل قدرة السحب إلى 1,800 كجم.

رنج روفر إيفوك 2026

تجهيزات رنج روفر إيفوك 2026

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، مع مقعد للسائق والراكب الأمامي يوفر إمكانية التعديل الكهربائي وحفظ الإعدادات، إضافة إلى التدفئة والتبريد، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة.

رنج روفر إيفوك 2026

وتحتوي السيارة على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 11.4 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، وتتيح هذه الأنظمة ربط الهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات المتوافقة، ونظامًا صوتيًا يتكون من 11 سماعة، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق وفتحات تهوية خلفية وفلتر لتنقية الهواء، وشاحن لاسلكي للهواتف.