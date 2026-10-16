تمويل مشروع البتلو 2026.. الشروط وخطوات التقديم

يتيح تمويل مشروع البتلو فرصة لصغار المربين وشباب الخريجين الراغبين في تربية الماشية وتسمينها، من خلال تمويل شراء العجول وتوفير الأعلاف اللازمة لتربيتها، وفقًا للضوابط المنظمة للمشروع وبفائدة مدعمة، ويستهدف البرنامج دعم الثروة الحيوانية في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان، إلى جانب مساندة المربين في مواجهة تقلبات الأسواق.

وتتضمن إجراءات الحصول على قرض لتأسيس مزرعة ماشية تقديم طلب إلى الوحدة المحلية التابع لها المستفيد، ثم إجراء المعاينات المطلوبة من الجهات المختصة للتحقق من استيفاء الشروط، قبل استكمال إجراءات التمويل من خلال البنك المختص بالمركز التابع له المربي، مع تقديم المستندات المطلوبة، التي تشمل بطاقات الرقم القومي وعقد ملكية الحظيرة أو إيجارها الموثق.

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ويأتي المشروع القومي للبتلو ضمن البرامج الهادفة إلى تنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري، مع الالتزام بالمعايير البيطرية والتأمين على رؤوس الماشية، بما يدعم استمرارية المشروعات وتحقيق أهدافها الإنتاجية.

ما أحدث التمويلات المعلنة لمشروع البتلو؟

أعلنت وزارة الزراعة موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 80 مليونًا و885 ألف جنيه لصالح صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 1148 رأس ماشية، وذلك في إطار جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويستهدف هذا التمويل دعم المربين وتمكينهم من تنمية مشروعاتهم في مجال تربية الماشية وتسمينها، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق من اللحوم الحمراء والألبان، فضلًا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الزراعي والحيواني في الريف.

وأكد وزير الزراعة أن المشروع القومي للبتلو أصبح أحد أهم أدوات الدولة لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء والألبان، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات التي ضُخت منذ انطلاق المشروع تجاوز حتى الآن 11.535 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 46.416 ألفًا من صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين ما يزيد على 543.710 ألف رأس ماشية.

وتعكس هذه الأرقام حجم التمويلات التي استهدف المشروع توجيهها إلى المربين، إلى جانب دوره في مساندة مشروعات الإنتاج الحيواني وتوفير فرص عمل لأبناء الريف، والحد من الاعتماد على استيراد اللحوم من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وفقًا لما ورد في البيانات المتعلقة بالمشروع.

ما خطوات الحصول على قرض لتأسيس مزرعة ماشية؟

يتعين على الراغبين في الاستفادة من تمويل مشروع البتلو اتباع مجموعة من الإجراءات الإدارية والمعاينات التي تستهدف التأكد من صلاحية مكان التربية واستيفاء المتطلبات اللازمة، وتتمثل الخطوات الواردة في النص في الآتي.

تقديم طلب إلى الوحدة المحلية: يبدأ المتقدم الإجراءات بتقديم طلب إلى الوحدة المحلية التابع لها المستفيد من التمويل.

إجراء معاينة من الوحدة المحلية: تُجرى معاينة للمكان للتحقق من توافر الشروط المطلوبة للاستفادة من القرض.

إجراء معاينة من الإدارة الزراعية: تتولى الإدارة الزراعية إجراء معاينة للتحقق مما إذا كان المبنى مقامًا على أرض زراعية أم لا.

استلام خطاب رسمي من مديرية الزراعة: يحصل المتقدم على خطاب رسمي موجه إلى البنك المختص بالمركز التابع له المربي، وذلك لاستكمال إجراءات القرض.

وتساعد هذه الخطوات على استكمال المسار الإداري للطلب والتحقق من البيانات المتعلقة بمكان تربية الماشية، قبل استكمال إجراءات التمويل لدى البنك المختص، مع ضرورة التأكد من الإجراءات المعمول بها حاليًا لدى الجهات المعنية.

ما شروط الحصول على قرض الماشية من البنك الزراعي؟

حدد النص مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على قرض الماشية من البنك الزراعي، وتشمل متطلبات تتعلق بجنسية المتقدم وسنه ومكان تربية الحيوانات والضمانات المطلوبة، إلى جانب اجتياز المعاينات التي تجريها الجهات المختصة.

وتتمثل الشروط الواردة في النص فيما يأتي.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا في مصر.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم.

أن يمتلك المتقدم مكانًا مناسبًا لتربية المواشي، سواء كان مملوكًا له أو مستأجرًا بموجب عقد إيجار موثق.

تقديم ضمانات كافية للبنك لضمان سداد القرض.

اجتياز معاينة الجهات المختصة للتحقق من أهلية المشروع.

ويُنصح الراغبون في التقديم بالتأكد من انطباق الشروط عليهم قبل بدء الإجراءات، مع مراجعة البنك الزراعي المصري والجهات المحلية والزراعية المختصة لمعرفة أي متطلبات إضافية أو تحديثات طرأت على قواعد التمويل.

ما الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تربية الماشية؟

تتضمن المستندات الواردة في النص مجموعة من صور بطاقات الرقم القومي والعقود التي تثبت حق الانتفاع بمكان تربية الماشية، مع اختلاف بعض المستندات بحسب الجهة أو الكيان الذي يتقدم بطلب التمويل.

وتشمل الأوراق المطلوبة ما يأتي.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمستفيد من القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للضامن.

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة في حال كان القرض مقدمًا باسم شركة أو جمعية.

صورة بطاقة الرقم القومي لمن له حق التوقيع على المستندات.

صورة من عقد التمليك أو عقد الإيجار الموثق بالشهر العقاري للحظيرة.

ومن المهم تجهيز المستندات الواردة في القائمة قبل التوجه لاستكمال الإجراءات، مع مراجعة البنك المختص للتأكد من عدد النسخ المطلوبة، ومدى الحاجة إلى مستندات إضافية وفقًا لطبيعة الطلب والجهة المتقدمة به.

كيف يسهم مشروع البتلو في دعم الثروة الحيوانية في مصر؟

يستهدف المشروع القومي للبتلو دعم صغار المربين وشباب الخريجين، وتوفير التمويل اللازم لتربية الماشية وتسمينها، بما يساعد على زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان، ويعزز جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي.

كما يرتبط المشروع بدعم النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية وتوفير فرص عمل لأبنائها، إلى جانب مساعدة المربين على التعامل مع تقلبات الأسواق من خلال توفير تمويل مخصص لشراء العجول والأعلاف اللازمة لتربيتها، وفقًا للضوابط المنظمة للبرنامج.

ويشمل الإطار المنظم للمشروع الالتزام بالمعايير البيطرية والتأمين على رؤوس الماشية، وهما من الجوانب المهمة المرتبطة بسلامة الحيوانات وحماية الاستثمار في مشروعات التربية والتسمين.

وفي ضوء التمويلات والأعداد المعلنة، يظل مشروع البتلو أحد البرامج الموجهة إلى تنمية الإنتاج الحيواني ودعم المربين، بينما يتعين على الراغبين في الاستفادة منه التأكد من الشروط والإجراءات والمستندات المعمول بها وقت التقديم من خلال الجهات المختصة.