زلزال بقوة 7 ريختر يضرب شبه جزيرة كامشاتكا الروسية

ضرب زلزال بقوة 7 درجات منطقة شبه جزيرة كامشاتكا في روسيا، اليوم الجمعة، وفقًا لما أفاد به المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).

زلزال في روسيا



وأضاف المركز حسب وكالة رويترز، أن الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترًا (86.99 ميلًا).

وفي وقت سابق، أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تسجيل زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا.

وأعلن مركز الزلازل التابع للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في روما، حينها وقوع زلزال في جزيرة كامتشاتكا، بروسيا.