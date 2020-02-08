أيمن سالم: السجائر الإلكترونية لم تكن الحل الوحيد للإقلاع عن التدخين

قال الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب القصر العيني، إن السجائر الالكترونية لم تكن الحل الوحيد للإقلاع عن التدخين ولكن هناك حلول أخرى للإقلاع عن التدخين.

وأضاف الدكتور أيمن سالم خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه لم يتم معرفة مخاطر تدخين السيجارة الإلكترونية حتى الآن، ولكن لها أضرار مثل السيجارة العادية وربما تكون أقل ولكن ليس بكثير.

وتابع أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب القصر العيني، أن السجائر الإلكترونية لا يجوز استخدامها للسيدات الحوامل لما فيها من أضرار.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن السجائر الإلكترونية لها أضرارها ولم تكن هي الحل فى ترك التدخين والإقلاع عنه ولكن أغلب الشباب يتفاخرون بالتدخين الالكتروني.

وأشار إلى أن هناك أضرارا من نوع آخر للتدخين الالكتروني، شاهده الأطباء فى بعض الحالات التى كانت تعاني من التدخين وتوجهوا للتدخين الالكتروني.