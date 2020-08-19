الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن... ٦ نصائح لخفض ضغط الدم المرتفع

يعتبر اتخاذ خطوات نحو اتباع نظام غذائي صحي للقلب طريقة جيدة لـ خفض ضغط الدم. قد يرغب أي شخص يواجه مشكلة في تغيير نظامه الغذائي في التحدث إلى اختصاصي تغذية للحصول على إرشادات.

كشف موقع medical news today، عن أفضل النصائح لخفض ضغط الدم المرتفع.



ممارسة الرياضة

التمرين هو عامل مهم في خفض ضغط الدم لدى الشخص. يساعد التمرين المنتظم على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتقليله.

وجدت مراجعة نُشرت في مجلة Blood Pressure أن التمارين المنتظمة أدت إلى انخفاض بنسبة 3.9٪ في ضغط الدم الانقباضي و 4.5٪ في ضغط الدم الانبساطي لدى كبار السن.

بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع التمارين الرياضية بالعديد من الفوائد الصحية وتساعد في التحكم في عوامل الخطر الأخرى لارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك زيادة الوزن والسمنة.

لا تعتبر ممارسة الرياضة حلًا سريعًا لارتفاع ضغط الدم ولكنها تغيير في نمط الحياة.

يُعد تضمين التمارين المنتظمة خطوة واحدة نحو خفض ضغط الدم ويفضل عندما يدمجها الأشخاص مع عوامل أخرى ، مثل اتباع نظام غذائي صحي.

فقدان الوزن

يؤثر وزن الشخص بشكل مباشر على القلب والدورة الدموية.

زيادة الوزن والسمنة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتضع ضغطًا إضافيًا على القلب. بالنسبة لمعظم الناس ، تعد التغييرات في النظام الغذائي والتمارين الرياضية من الطرق الفعالة للتحكم في الوزن وتقليل هذه المخاطر.



تقليل الصوديوم



تزيد الحميات الغذائية عالية الصوديوم من مخاطر الإصابة بمشاكل في القلب ، مثل ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يقلل تقليل تناول الصوديوم من المخاطر.

ذكرت دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الأشخاص الذين قللوا من تناول الصوديوم لديهم خفضوا ضغط الدم لديهم بمقدار 3-9 ملم زئبق .

الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين عامل خطر لعدد من أمراض القلب ، إلى جانب تأثيرات أخرى على الجسم . قد يؤثر أيضًا على ضغط الدم بشكل مباشر وغير مباشر.

و جمعية القلب الأمريكية (AHA) دولة التدخين في حد ذاته يزيد من ضغط الدم. في كل مرة يدخن فيها الشخص ، يرتفع ضغط دمه مؤقتًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يزيد التدخين من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، وهو تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

يزيد تصلب الشرايين من خطر تعرض الشخص لمشاكل أخرى ، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية. ارتفاع ضغط الدم يسرع من عملية تصلب الشرايين.

يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل هذه المخاطر.



الحد من الكحول

الكحول هو عامل خطر آخر لارتفاع ضغط الدم.

لا يتعين على الشخص التخلص من الكحول من نظامه الغذائي من أجل الاستفادة. ومع ذلك ، فإن الحد من تناول الكحول يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

ذكرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2017 أن الحد من تناول الكحول لدى الأشخاص الذين شربوا أكثر من مشروبين يوميًا أدى إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 5.5 ملم زئبق و 4 ملم زئبق في ضغط الدم الانبساطي . وشرب أكثر من مشروبين قد يرفع ضغط الدم.

تقليل التوتر

الإجهاد عامل مهم آخر للصحة العامة قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

قد يؤثر رد فعل الفرد على الإجهاد على صحة القلب أيضًا. على سبيل المثال ، قد يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الكحول أو التدخين أو الأطعمة المريحة. قد تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

قد يساعد إيجاد طرق لتقليل التوتر أو التخلص منه في تقليل هذه العوامل. تتضمن تقنيات تقليل التوتر ما يلي:

تمارين التنفس



تأمل أنشطة الحركة ، مثل تاي تشي أو تشي غونغ

اليوجا أو تمارين الإطالة الخفيفة

العلاجات الأخرى ، مثل الوخز بالإبر أو التدليك



إزالة مسببات التوتر الشخصية



قد تساعد النصائح الأخرى لصحة القلب أيضًا في تقليل التوتر ، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. يعتبر الحد من التوتر في حد ذاته جزءًا من التغيير الشامل لصحة القلب.