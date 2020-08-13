حمية غذائية تساهم في التصدي لارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

والسكتات الدماغية، وغيرها من الأمراض الخطيرة؛ حيث يطلق على مرض

اختصار لكلمة Dietary Approaches to Stop Hypertension، وهي

وأكدت شعير، ان من بين فوائد حمية داش انه يمكنها ان تساهم في

التقليل

من مقاومة الأنسولين،

وبالتالي

تقي من

الإصابة

بمرض السكر من النوع الثاني.

وكذلك

أشارت

شعير، إلى ان حمية داش يمكنها ان تساعد على خسارة الوزن الزائد، وذلك لأن استهلاك

مستوى

الصوديوم

في هذه الحمية لا يتعدي عن٢٤٠٠ ملجم اي حوالي ٦ جرام ملح في اليوم، وذلك للأشخاص الأصحاء.

وأوضحت

شعير، ان بالنسبة لإستهلاك الصوديوم بين مرضى الضغط المرتفع في حمية داش فلا يجب ان يتخطوا ٥ جرام ملح في اليوم، وهذا يتطلب بالطبع تجنب

الأسماك

و واللحوم والجبن والمسليات المملحة، واللحوم المصنعة والمخللات وأكياس المقرمشات، والتقليل من المعلبات وتصفية محتواها وغسلها بالماء.

ونوهت شعير، ان الخطوة

الأهم

عند اتباع حمية داش انه يجب مراجعة الملصقات على العبوات الغذائية، لمعرفة محتواها من الصوديوم ، ويراعى تجنب تلك التي تحتوي على مستوي عالى من الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

وأكدت شعير، انه يفضل استخدام الملح الطبي في حمية داش لانخفاض محتواها من الصوديوم، وايضا الامتناع عن تناول

الأغذية

الجاهزة ونصف جاهزه.

واستكملت سعير، ان حمية داش تهدف

إلى

الاهتمام بتناول الحبوب الكاملة و الخضروات

، وبالاخص الحبوب التي تحتوي على البوتاسيوم، والكالسيوم، والتي تتوفر في منتجات

الألبان

الخالية من الملح، ولكن بشرط عدم

المعاناة

من حساسية من اللاكتوز.

وبالنسبة لمن هم مصابون بحساسية اللاكتوز، فقد

أضافت

سعير، إلى انه ينصح بتناول

النباتية كـ ألبان الصويا وجوز الهند واللوز،

والأرز

، وتناول الطحينة كمصدر للكالسيوم النباتي، ويراعي واستخدام الزيوت النباتية وتجنب

الأطعمة

عالية الدهون والكوليسترول، والاهتمام بـ البقول والمكسرات.



