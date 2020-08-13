حمية غذائية تساهم في التصدي لارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

هناك العديد من الحميات الغذائية التي تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة؛ حيث ان فقدان الوزن وحده كفيل بالوقاية من أمراض القلب، ومرض السكري، وغيرها من الامراض المزمنة المنتشرة بيننا، والتي يعد الإصابة بها أمرا مؤرقا.
وقالت الدكتورة مروة شعير خبير التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ان حمية داش DASH هي اختصار لكلمة Dietary Approaches to Stop Hypertension، وهي أحد الأنظمة الغذائية التي تجنب الأشخاص الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم، وحماية المرضى منهم من المضاعفات.
وتابعت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان حمية داش يمكنها ان تقي من الامراض المصاحبة لارتفاع ضغط الدم، مثل: امراض القلب والاوعية الدموية والكلى والسكتات الدماغية، وغيرها من الأمراض الخطيرة؛ حيث يطلق على مرض ضغط الدم يطلق عليه طبيا القاتل الصامت.
وتابعت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان حمية داش يمكنها ان تقي من الامراض المصاحبة لارتفاع ضغط الدم، مثل: امراض القلب والاوعية الدموية والكلى والسكتات الدماغية، وغيرها من الأمراض الخطيرة؛ حيث يطلق على مرض ضغط الدم يطلق عليه طبيا القاتل الصامت.
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وأكدت شعير، ان من بين فوائد حمية داش انه يمكنها ان تساهم في التقليل من مقاومة الأنسولين، وبالتالي تقي من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.
وكذلك أشارت شعير، إلى ان حمية داش يمكنها ان تساعد على خسارة الوزن الزائد، وذلك لأن استهلاك مستوى الصوديوم في هذه الحمية لا يتعدي عن٢٤٠٠ ملجم اي حوالي ٦ جرام ملح في اليوم، وذلك للأشخاص الأصحاء.
وأوضحت شعير، ان بالنسبة لإستهلاك الصوديوم بين مرضى الضغط المرتفع في حمية داش فلا يجب ان يتخطوا ٥ جرام ملح في اليوم، وهذا يتطلب بالطبع تجنب الأسماك و واللحوم والجبن والمسليات المملحة، واللحوم المصنعة والمخللات وأكياس المقرمشات، والتقليل من المعلبات وتصفية محتواها وغسلها بالماء.
ونوهت شعير، ان الخطوة الأهم عند اتباع حمية داش انه يجب مراجعة الملصقات على العبوات الغذائية، لمعرفة محتواها من الصوديوم، ويراعى تجنب تلك التي تحتوي على مستوي عالى من الدهون المشبعة والدهون المتحولة.
وأكدت شعير، انه يفضل استخدام الملح الطبي في حمية داش لانخفاض محتواها من الصوديوم، وايضا الامتناع عن تناول الأغذية الجاهزة ونصف جاهزه.
واستكملت سعير، ان حمية داش تهدف إلى الاهتمام بتناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، وبالاخص الحبوب التي تحتوي على البوتاسيوم، والكالسيوم، والتي تتوفر في منتجات الألبان الخالية من الملح، ولكن بشرط عدم المعاناة من حساسية من اللاكتوز.
وبالنسبة لمن هم مصابون بحساسية اللاكتوز، فقد أضافت سعير، إلى انه ينصح بتناول الألبان النباتية كـ ألبان الصويا وجوز الهند واللوز، والأرز، وتناول الطحينة كمصدر للكالسيوم النباتي، ويراعي واستخدام الزيوت النباتية وتجنب الأطعمة عالية الدهون والكوليسترول، والاهتمام بـ البقول والمكسرات.
وكذلك أشارت شعير، إلى ان حمية داش يمكنها ان تساعد على خسارة الوزن الزائد، وذلك لأن استهلاك مستوى الصوديوم في هذه الحمية لا يتعدي عن٢٤٠٠ ملجم اي حوالي ٦ جرام ملح في اليوم، وذلك للأشخاص الأصحاء.
وأوضحت شعير، ان بالنسبة لإستهلاك الصوديوم بين مرضى الضغط المرتفع في حمية داش فلا يجب ان يتخطوا ٥ جرام ملح في اليوم، وهذا يتطلب بالطبع تجنب الأسماك و واللحوم والجبن والمسليات المملحة، واللحوم المصنعة والمخللات وأكياس المقرمشات، والتقليل من المعلبات وتصفية محتواها وغسلها بالماء.
ونوهت شعير، ان الخطوة الأهم عند اتباع حمية داش انه يجب مراجعة الملصقات على العبوات الغذائية، لمعرفة محتواها من الصوديوم، ويراعى تجنب تلك التي تحتوي على مستوي عالى من الدهون المشبعة والدهون المتحولة.
وأكدت شعير، انه يفضل استخدام الملح الطبي في حمية داش لانخفاض محتواها من الصوديوم، وايضا الامتناع عن تناول الأغذية الجاهزة ونصف جاهزه.
واستكملت سعير، ان حمية داش تهدف إلى الاهتمام بتناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، وبالاخص الحبوب التي تحتوي على البوتاسيوم، والكالسيوم، والتي تتوفر في منتجات الألبان الخالية من الملح، ولكن بشرط عدم المعاناة من حساسية من اللاكتوز.
وبالنسبة لمن هم مصابون بحساسية اللاكتوز، فقد أضافت سعير، إلى انه ينصح بتناول الألبان النباتية كـ ألبان الصويا وجوز الهند واللوز، والأرز، وتناول الطحينة كمصدر للكالسيوم النباتي، ويراعي واستخدام الزيوت النباتية وتجنب الأطعمة عالية الدهون والكوليسترول، والاهتمام بـ البقول والمكسرات.
ونصحت أيضا شعير، لمصابي حساسية اللاكتوز بـ تناول الدواجن والاسماك المنزوعة الجلد والتقليل من اللحوم الحمراء على ان لا تزيد عن مرتين أسبوعيا، ولا تتعدى شريحة صغيرة في حجم أصابع اليد ومراعاة تناول الأغذية العالية في الماغنسيوم والألياف، وتجنب المشروبات المحلاة والمياه الغازية والفوارة .