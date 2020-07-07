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مرأة

اكتشف .. فوائد مذهلة عند وضع الملح لعلاج مشاكل البشرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
هناك العديد من الأشياء التي تدعي أنها تصنع المعجزات على الجلد، لكن كل نوع بشرة مختلف ، وبعض الناس لديهم بشرة أكثر حساسية من الآخرين، لهذا السبب يجب عليهم تجربة أشياء مختلفة ومعرفة ما يناسبهم ، أو استشارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بهم.

في الأشهر القليلة الماضية ، لجأ الكثير من الناس إلى العلاجات المنزلية لمعالجة مشاكلهم الجلدية، لقد جربوا الفواكه والزيوت ومكونات المطبخ الأخرى لجلسات سهلة في المنزل، هذا يطرح السؤال: كيف يمكن للمرء أن يعرف ما إذا كان هناك شيء يستحق تطبيقه على البشرة ؟ توجد إجابة ثابتة لذلك. كما ذكرنا سابقًا ، يتعلق الأمر بالتجربة أكثر من أي شيء آخر.

مع بدء أسبوع جديد ، يمكنك تجربة شيء جديد على الوجه ومعرفة ما إذا كان يساعدك بأي طريقة ، فقط حاول استخدام ملح البحر.

إليك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها.

أفضل من ذلك إذا قمت بدمجها مع العسل وتطبيق طبقة رقيقة على الوجه ، مثل القناع، وتجنب المنطقة المحيطة بالعينين واتركها لمدة 10 دقائق، ثم استخدم قطعة قماش ناعمة مغموسة في الماء الدافئ لإزالة القناع برفق، واحتفظ بقطعة القماش على وجهك لمدة 10 دقائق إضافية واسترخي، ستفتح مسامك، ثم اغسل وجهك مرة أخرى وافعل ذلك كل يوم ، إلى جانب روتينك المعتاد للعناية بالبشرة.

* ليس الوجه فقط ، بل يمكنك استخدامه لحمامك. تمامًا مثل ما يفعله للوجه ، يمكنه امتصاص الأوساخ والعرق والبكتيريا من بقية الجسم ، وترك بشرتك ناعمة، فقط امزج ربع كوب ملح ونصف كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ، واصنع عجينة سميكة.

أضف 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك. ضعه في جميع أنحاء الجسم ودلك بحركة دائرية. اشطف جيدًا واشعر بالراحة.

* يعتقد أيضا أن الملح يرطب بشرتك. يمكن أن يزيل الزيت الزائد من الوجه ، لذلك قد يساعد أولئك المعرضين للبثور. ولكن ، يجب أن تكون لطيفًا في تطبيقك ، لأن الملح يمكن أن يسبب أيضًا إزعاجًا طفيفًا إذا كنت تستخدمه بقسوة. يجب أن يكون الأشخاص ذوي البشرة الحساسة حذرين بشكل خاص.
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