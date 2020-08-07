AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

التزام مدى الحياة.. حيل للتعايش مع ارتفاع ضغط الدم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:31 م
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
Advertisements
اسماء محمد
يعد ضغط الدم المرتفع من الامراض لمزمنة التى تلازم الانسان مدى حياته والتحكم فيه يساعد فى الوقاية من مضاعفاته الخطيرة.

اوضح موقع" familydoctor " أن التغلب على ارتفاع ضغط الدم يحتاج التزامًا مدى الحياة حيث سيحتاج الانسان المصاب دائمًا إلى مراقبة وزنه ، واتخاذ خيارات غذائية صحية ، وممارسة الرياضة .

اقرأ ايضا ..

وتعلم كيفية التعامل مع الإجهاد ، وتجنب التدخين ، والحد من تناول الكحول، إذا كان بحاجة إلى تناول دواء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم فمن المحتمل أن يتنا وله طوال حياته.

بالإضافة إلى ذلك ، سوف يحتاج إلى التعود على فحوصات ضغط الدم المنتظمة. قد يطلب الطبيب زيارته بانتظام. أو قد يُطلب من المريض فحص ضغط الدم  وقياسه في المنزل وتتبع الأرقام وارسالها للطبيب بانتظام.

تحتوي بعض الصيدليات على أجهزة ضغط الدم في المنزل كما يمكن شراء سوار ضغط الدم الآلي للذراع لاستخدامه في المنزل لان الطبيب قد يطلب فحص ضغط الدم عدة مرات في اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 حيل سريعة تحميك من ارتفاع ضغط الدم .. تعرف عليها

الثوم والبنجر .. 6 أطعمة لمرضى الضغط المرتفع

انتبه... أعراض خفية تصيب البعض تدل على ارتفاع ضغط الدم

أيهما أخطر؟.. تعرف على نوعين من ارتفاع ضغط الدم وطرق علاجهما

دراسة تكشف عن إصابة نصف البالغين الامريكيين بضغط الدم.. "هيلثي" يكشف كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج المرض القاتل

احذر من مضاعفاته.. 10 عادات صحية للتحكم في الضغط المرتفع

ترشيحاتنا

أول لقاح مضاد لـ كورونا في العالم.. روسيا تفوز بسبق التسجيل

شاهد.. أول صور لأكياس الموت بمرفأ بيروت قبل تفجيره

شاهد.. كلب أليف يلتهم وجه طفل بمفرده في المنزل

قراءة سورة الكهف.. فضلها والعبر الواردة فيها

خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر.. بث مباشر

فورد توقف إنتاج سيارتها فيوجن رسميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

طقوس غريبة.. المهر قطعان ماشية وفستان الزفاف من جلد الماعز فى أفريقيا.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة