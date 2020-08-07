التزام مدى الحياة.. حيل للتعايش مع ارتفاع ضغط الدم

يعد ضغط الدم المرتفع من الامراض لمزمنة التى تلازم الانسان مدى حياته والتحكم فيه يساعد فى الوقاية من مضاعفاته الخطيرة.





اوضح موقع" familydoctor " أن التغلب على ارتفاع ضغط الدم يحتاج التزامًا مدى الحياة حيث سيحتاج الانسان المصاب دائمًا إلى مراقبة وزنه ، واتخاذ خيارات غذائية صحية ، وممارسة الرياضة .





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وتعلم كيفية التعامل مع الإجهاد ، وتجنب التدخين ، والحد من تناول الكحول، إذا كان بحاجة إلى تناول دواء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم فمن المحتمل أن يتنا وله طوال حياته.





بالإضافة إلى ذلك ، سوف يحتاج إلى التعود على فحوصات ضغط الدم المنتظمة. قد يطلب الطبيب زيارته بانتظام. أو قد يُطلب من المريض فحص ضغط الدم وقياسه في المنزل وتتبع الأرقام وارسالها للطبيب بانتظام.



