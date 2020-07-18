AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسرع نظام غذائي لإنقاص الوزن في أقل مدة

السبت 18/يوليه/2020 - 04:15 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
حددت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو نظامين غذائيين للصيام ، يُعرفان أيضًا بنظام غذائي محدود الوقت، ليتمكنوا من إنقاص الوزن.

أفادت الدراسة عن نتائج تجربة سريرية قارنت نظامًا غذائيًا مقيدًا لمدة أربع ساعات ونظام غذائي مقيد لمدة ست ساعات للمشاركين. طُلب من أولئك في المجموعة الأولى تناول الطعام فقط بين الساعة 1-5 مساءً. وطلب من المجموعة الثانية أن تأكل ما بين الساعة 1-7 مساءً. في كلتا المجموعتين ، سمح لهم بتناول أي طعام يختارونه خلال فترة تناول الطعام.

خلال ساعات الصيام ، طلب من المشاركين شرب الماء أو المشروبات الخالية من السعرات الحرارية. كما تم توجيههم للحفاظ على الوزن دون تغيير نظامهم الغذائي أو مستويات نشاطهم البدني.

تمت متابعة المشاركين لمدة 10 أسابيع حيث تم تتبع الوزن ومقاومة الأنسولين والإجهاد التأكسدي وضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول HDL والدهون الثلاثية وعلامات الالتهاب.

وجدت الدراسة التي نُشرت في استقلاب الخلية ، أن مجموعتي الدراسة قللت من تناول السعرات الحرارية بنحو 550 سعرًا حراريًا كل يوم ببساطة عن طريق الالتزام بالجدول الزمني وفقدت حوالي ثلاثة بالمائة من وزن الجسم.

كما لم يكن هناك اختلاف كبير في فقدان الوزن أو عوامل اختطار التمثيل الغذائي للقلب بين مجموعات النظام الغذائي لمدة 4 ساعات و 6 ساعات.

علاوة على ذلك ، تم العثور أيضًا على انخفاض مقاومة الأنسولين ومستويات الإجهاد التأكسدي. لم يكن هناك تأثير على ضغط الدم أو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة أو الدهون الثلاثية.

"إن نتائج هذه الدراسة واعدة وتعزز ما رأيناه في دراسات أخرى - الوجبات الغذائية هي خيار قابل للتطبيق بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يرغبون في حساب السعرات الحرارية أو العثور على وجبات أخرى للتعب. "كريستا فارادي ، مؤلفة الدراسة وأستاذ التغذية في كلية UIC لعلوم الصحة التطبيقية ، نقلت عن sciencedaily.com قوله.

"إنه يشير أيضًا إلى عدم وجود فائدة إضافية لفقدان الوزن للأشخاص الذين استمروا في الصيام لفترة أطول - حتى يكون لدينا المزيد من الدراسات التي تقارن مباشرة بين النظامين الغذائيين أو تسعى إلى دراسة الوقت الأمثل للصيام ، تشير هذه النتائج إلى أن 6 ساعات سريعة قد يكون من المنطقي بالنسبة لمعظم الناس الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي صيامي يومي ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو بتعاني من السمنة .. 5 حلول طبيعية للتخلص منها في أقل من شهر

لو وزنك زايد.. نظام فعال لإنقاص الوزن في أقل من شهر

بأقل مجهود ..6 حيل لإنقاص الوزن بشكل أسرع

بأقل مجهود.. 6 حيل لإنقاص الوزن بشكل أسرع وأطعمة تحول جسمك لماكينة حرق وريجيم مذهل لرفع المناعة وإنقاص الوزن

لصحة أفضل.. 5 نصائح عليكم باتباعها أثناء الريجيم.. وأطعمة يجب تناولها قبل التمارين الرياضية.. نوع شوربة ينسف الدهون

ترشيحاتنا

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

نجم الزمالك السابق: نادي القرن"صفقة".. والأهلي ليس المرشح الأول لدوري الأبطال

مذيعة أثارت ضجة تكشف سبب سقوط أسنانها على الهواء.. فيديو

يظهر بعد دفنه.. رجل يعود إلى أهله بعد وفاته ويطالب بجنازة تليق بمقامه

فيديو جراف.. نجم بيراميدز يرحب بالانتقال للأهلي

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. وصور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الداخلية

مصر ترفض التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. وصور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز