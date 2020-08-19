بدون أدوية.. حيل سريعة للتحكم في ضغط الدم

يمكن أن يتسبب الضغط المنخفض في العديد من المشاكل الصحية؛ لذلك لابد من علاج الضغط المنخفض سريعا، ففي بعض الحالات، يكون للحلول الطبيعية دور فى علاج الضغط المنخفض ، والتخفيف من بعض الأعراض المصاحبة له.











ولا يمثل انخفاض ضغط الدم مصدر قلق إذا لم تكن هناك أعراض. ومع ذلك، عندما يتسبب انخفاض ضغط الدم في ظهور أعراض؛ يمكن أن يكون علامة على عدم وصول كمية كافية من الدم إلى الأعضاء فإذا حدث هذا لفترة طويلة ، فقد يتسبب في عواقب وخيمة كالسكتات الدماغية والنوبات القلبية .





إليك حيل سريعة لعلاج انخفاض ضغط الدم:











الجوارب الضاغطة







لا يحتاج معظم المصابين ب انخفاض ضغط الدم المنخفض إلى الأدوية أو التدخلات الطبية الأخرى لرفع ضغط الدم ويجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم التفكير في زيادة تناولهم للصوديوم بشكل معتدل للمساعدة في رفع ضغط الدم وارتداء الجوارب الضاغطة.



تساعد الجوارب الضاغطة على تقليل كمية الدم التي يتم التقاطها في أسفل الساقين والقدمين ، لذا ننقلها إلى مكان آخر.





وجبات صغيرة ومتكررة





وقد يساعد تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم في علاج انخفاض ضغط الدم وذلك لأن الوجبات الصغيرة تساعد في منع انخفاض ضغط الدم المرتبط بتناول وجبات أكبر وأثقل.





ماء جوز الهند





يمكنك علاج الضغط المنخفض بالاعشاب والسوائل وتساعد المشروبات مثل ماء جوز الهند فى الحفاظ على السوائل في جسمك فيعد الجفاف سبب شائع لانخفاض ضغط الدم ويمكنك تناول عصير الرمان فهو غني بمضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول وقد تساعدك على خفض ضغط الدم. يعتبر الماء من أفضل الطرق لمحاربة الجفاف. لذلك ، لا تنسى شرب كمية كافية من الماء لهذا اليوم.





الكركديه و الكافيين





الكركديه و الكافيين مثل الشاي أو القهوة قد تساعد في رفع ضغط الدم بشكل مؤقت. عندما ينخفض ​​ضغط الدم فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الكركديه تنشيط الدورة الدموية. يسبب ارتفاعًا قصيرًا ولكن دراماتيكيًا في ضغط الدم. على الرغم من أن لا أحد يعرف سبب حدوث ذلك ، إلا أنه يُعتقد أنه يساعد في تحسين ضغط الدم لديك.

حليب اللوز







انقعي من 5 إلى 6 حبات من اللوز طوال الليل ، وقشريها في الصباح ، واصنعي منها عجينة واغليها في مشروب. وتناوليه كل يوم؛ لمنع انخفاض ضغط الدم.



