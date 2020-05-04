علاج ضغط الدم المنخفض بـ 11 طريقة

لا يعد ضغط الدم المنخفض علامة على وجود مشكلة طبية ولكن إذا ظهرت عليك أعراض انخفاض ضغط الدم ، وفى بعض الحالات الاخرى يرجع لوجود مشاكل كبيرة مثل عدم انتظام ضربات القلب.. و يمكن لطبيب تشخيص الحالة واكتشاف السبب .









وأخطر انواع ضغط الدم المنخفض هو المزمن وهو الذي يستمر مع الانسان ويسبب له اعراضا متكررة مثل الدوخة والهبوط وفقدان التركيز، ويمكن علاج انخفاض ضغط الدم المزمن بشكل فعال عن طريق تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة.









ورصد موقع " webmd" مجموعة كبيرة من النصائح تساعد فى علاج ضغط الدم المنخفض





• تناول نظامًا غذائيًا أعلى من الملح والصوديوم.

• اشرب الكثير من السوائل غير الكحولية خاصة أثناء الطقس الحار وأثناء المرض خاصة البرد أو الإنفلونزا .

• مارس التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم .

• كن حذرًا عند النهوض من الاستلقاء أو الجلوس. للمساعدة في تحسين الدورة الدموية، حرك القدم والكاحلين عدة مرات ثم استمر ببطء، وعند الخروج من السرير ، واجلس منتصبًا على حافة السرير لبضع دقائق قبل الوقوف.





• ارفع رأس السرير ليلًا بوضع الطوب أو الكتل تحت رأس السرير.

• تجنب رفع الأشياء الثقيلة.

• تجنب الإجهاد أثناء استخدام المرحاض.

• تجنب الوقوف في مكان ما لفترات طويلة.

• تجنب التعرض لفترات طويلة للمياه الساخنة ، مثل الحمامات الساخنة والمنتجعات الصحية.

• لتجنب مشاكل انخفاض ضغط الدم وتقليل نوبات الدوخة بعد الوجبات ، حاول تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا. قلل من الكربوهيدرات. استرح بعد تناول الطعام. تجنب تناول الأدوية لخفض ضغط الدم قبل الوجبات.

• إذا لزم الأمر ، استخدم جوارب داعمة (ضغط) مرنة، وتغطي الساقين والفخذ. قد تساعد هذه في تقييد تدفق الدم إلى الساقين ، وبالتالي الاحتفاظ بالمزيد من الدم في الجزء العلوي من الجسم.



