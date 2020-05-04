AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاج ضغط الدم المنخفض بـ 11 طريقة

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:14 م
علاج ضغط الدم المنخفض
علاج ضغط الدم المنخفض بـ 11 طريقة
Advertisements
اسماء محمد
لا يعد ضغط الدم المنخفض علامة على وجود مشكلة طبية ولكن إذا ظهرت عليك أعراض انخفاض ضغط الدم ، وفى بعض الحالات الاخرى يرجع لوجود مشاكل كبيرة مثل عدم انتظام ضربات القلب.. ويمكن لطبيب تشخيص الحالة واكتشاف السبب .


وأخطر انواع ضغط الدم المنخفض هو المزمن وهو الذي يستمر مع الانسان ويسبب له اعراضا متكررة مثل الدوخة والهبوط وفقدان التركيز، ويمكن علاج انخفاض ضغط الدم المزمن بشكل فعال عن طريق تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة.


ورصد موقع " webmd" مجموعة كبيرة من النصائح تساعد فى علاج ضغط الدم المنخفض.

تناول نظامًا غذائيًا أعلى من الملح والصوديوم.
اشرب الكثير من السوائل غير الكحولية خاصة أثناء الطقس الحار وأثناء المرض  خاصة البرد أو الإنفلونزا .
مارس التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم .
كن حذرًا عند النهوض من الاستلقاء أو الجلوس. للمساعدة في تحسين الدورة الدموية، حرك القدم والكاحلين عدة مرات ثم استمر ببطء، وعند الخروج من السرير ، واجلس منتصبًا على حافة السرير لبضع دقائق قبل الوقوف.

ارفع رأس السرير ليلًا بوضع الطوب أو الكتل تحت رأس السرير.
تجنب رفع الأشياء الثقيلة.
تجنب الإجهاد أثناء استخدام المرحاض.
تجنب الوقوف في مكان ما لفترات طويلة.
تجنب التعرض لفترات طويلة للمياه الساخنة ، مثل الحمامات الساخنة والمنتجعات الصحية. 
لتجنب مشاكل انخفاض ضغط الدم وتقليل نوبات الدوخة بعد الوجبات ، حاول تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا. قلل من الكربوهيدرات. استرح بعد تناول الطعام. تجنب تناول الأدوية لخفض ضغط الدم قبل الوجبات.
إذا لزم الأمر ، استخدم جوارب داعمة (ضغط) مرنة، وتغطي الساقين والفخذ. قد تساعد هذه في تقييد تدفق الدم إلى الساقين ، وبالتالي الاحتفاظ بالمزيد من الدم في الجزء العلوي من الجسم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب صادمة لإصابتك بالدوالي وعشبة خارقة تخلصك منه

دوالي الساقين.. أعراض انتبهي لها.. وحيل تخلصك منها دون جراحة

أسباب صادمة لإصابتك بالدوالى وبدون ليزر تخلصى منها

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

بسبب نقص السوائل.. 4 نصائح للتخلص من الدوخة في رمضان

سبب رئيسي للوفاة.. تعرف على أعراض السكتة الدماغية وأفضل العادات لتجنب الإصابة بها.. والآثار السلبية الناتجة عنها

ترشيحاتنا

أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال قمة عدم الانحياز

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

نجم النادي الأهلي ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. اليوم

القبض على نجم الوداد المغربي برفقة خطيبته بسبب كورونا.. تفاصيل

موعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان.. ودعاء الإفطار

هل ظلم أحمد مجدي شخصا بالواقع؟.. الفنان يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على العجلة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا