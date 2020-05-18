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مرأة

لمرضى الضغط المنخفض .. هذا المشروب يحميك من أضرار الحر

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:29 م
لمرضى الضغط المنخفض
لمرضى الضغط المنخفض .. هذا المشروب يحميك من اضرار الحر
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اسماء محمد
يتعرض أصحاب الضغط المنخفض للشعور بالإرهاق والإجهاد وفقدان القدرة على التركيز خلال الفترات التى ترتفع خلالها درجات الحرارة بل وقد يصل الأمر لحدوث إغماء.


ويتعرض مريض الضغط المنخفض خلال فترة الصيام للشعور بالهبوط وعدم القدرة على التحرك، وتتسبب موجة الحر في إخراج الأملاح والسوائل الموجودة فى الجسم أثناء التعرق مما يزيد من حالتهم سوءا.

قال الدكتور سعد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إنه فى أوقات الحر الشديد يزداد معدل انخفاض ضغط الدم مما يجعل الإنسان يشعر بالهبوط والدوخة ويمكن علاج هذا كله من التغذية السليمة.


وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تناول العرقسوس في السحور من أهم الأشياء التى يجب أن يحرص عليها أصحاب الضغط المنخفض في أوقات الحر الشديد، لأنه يحافظ على معدل الضغط فترة جيدة من اليوم ويمنع الشعور بالعطش.


وأشار "سعيد" إلى أن الاهتمام بالتغذية الجيدة وتناول الفيتامينات والاملاح المعدنية من الامور المهمة جدا لمريض الضغط المنخفض لتجنب أى مخاطر، ولكن مرضى الكلى عليهم استشارة الطبيب المتابع اولا قبل تناول العرقسوس.

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