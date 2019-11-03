Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاج انخفاض الضغط المفاجئ .. 6 أعراض تنتهي بفقدان الوعي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:23 م
علاج إنخفاض الضغط
علاج إنخفاض الضغط المفاجئ
Advertisements
أمينة الدسوقى
انخفاض الضغط المفاجئ، هو انخفاض مستوى تدفق الدم، يجعل الإنسان يشعر بالتعب والدوار، نتيجة إما فقدان كميات كبيرة فى حال الإصابة بجرح، أو ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية، وغيرها من الاسباب التى تؤدى إلى انخفاض الضغط المفاجئ.. لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى علاج انخفاض الضغط المفاجئ وأسبابه.

علاج انخفاض الضغط المفاجئ

1- قد يتطلب العلاج تناول الأدوية وخاصة لمرضي القلب أو السكري.

2- شرب الكثير من الماء لتجنب انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف.

3- تناول قسط من الراحة وتقليل مستويات التوتر لتجنب الصدمة العاطفية.

4- علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ مع حركات تدريجية بطيئة، بدلًا من الوقوف بسرعة.

5- انخفاض ضغط الدم الناجم عن الصدمات هو أخطر الأنواع، لذلك يجب معالجته على الفور.

أسباب انخفاض الضغط المفاجئ 

1- الحمل بسبب زيادة في الطلب على الدم من كل من الأم والجنين

2- فقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة

3- ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة

4- الضعف وحالة الصدمة التي ترافق في بعض الأحيان الجفاف

5- صدمة الحساسية ، شكل حاد من رد الفعل التحسسي

6- التهابات مجرى الدم

7- اضطرابات الغدد الصماء مثل السكري ، قصور الغدة الكظرية، وأمراض الغدة الدرقية

اعراض انخفاض الضغط المفاجئ
1- إعياء
2- دوار
3- الشعور بدوخة
4- الغثيان
5- وجود مشكلة فى الرؤية
6-فقدان الوعي

مصدر المعلومات موقع healthline.
علاج إنخفاض الضغط المفاجئ علاج إنخفاض الضغط المفاجئ
علاج إنخفاض الضغط المفاجئ علاج إنخفاض الضغط المفاجئ
علاج إنخفاض الضغط المفاجئ علاج إنخفاض الضغط المفاجئ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة مذهلة.. تناولي 10 حبات من الزبيب ولاحظى ماذا سيحدث

أعراض مرض القلب المبكر.. 13 عرضا ينتهى بنوبة قلبية

أعراض مرض القلب .. تحذير للشباب: التدخين يؤدي إلى كارثة

ترشيحاتنا

فلوس تفتح بيت.. سعر صادم لـ إطلالة أحلام تضعها في مأزق

خوف وشك وقلق .. حلا شيحة ترقص بالهوت شورت .. شاهد

بـ فستان أسود كشف عن زيادة وزنها.. الجمهور لـ دينا فؤاد: تخنتي

في ذكرى رحيل مريم فخر الدين .. ما دور الشعراوي في تعليمها الصلاة؟

بـ بنطلون غريب.. ريهام أيمن جالسة على الأرض بإطلالة كاجوال

جنش كلمة السر في عودة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر

هانتعشى إيه النهاردة .. فول بالطحينة وبيض بالبسطرمة وجبنة بالطماطم

بـ فستان أسود كشف عن زيادة وزنها.. الجمهور لـ دينا فؤاد: تخنتي