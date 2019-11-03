علاج انخفاض الضغط المفاجئ .. 6 أعراض تنتهي بفقدان الوعي



1- الحمل بسبب زيادة في الطلب على الدم من كل من الأم والجنين



2- فقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة



3- ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة



4- الضعف وحالة الصدمة التي ترافق في بعض الأحيان الجفاف



5- صدمة الحساسية ، شكل حاد من رد الفعل التحسسي



6- التهابات مجرى الدم



7- اضطرابات الغدد الصماء مثل السكري ، قصور الغدة الكظرية، وأمراض الغدة الدرقية



اعراض انخفاض الضغط المفاجئ

1- إعياء

2- دوار

3- الشعور بدوخة

4- الغثيان

5- وجود مشكلة فى الرؤية

6-فقدان الوعي



مصدر المعلومات موقع healthline.

انخفاض الضغط المفاجئ، هو انخفاض مستوى تدفق الدم، يجعل الإنسان يشعر بالتعب والدوار، نتيجة إما فقدان كميات كبيرة فى حال الإصابة بجرح، أو ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية، وغيرها من الاسباب التى تؤدى إلى انخفاض الضغط المفاجئ.. لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى علاج انخفاض الضغط المفاجئ وأسبابه.1- قد يتطلب العلاج تناول الأدوية وخاصة لمرضي القلب أو السكري.2- شرب الكثير من الماء لتجنب انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف.3- تناول قسط من الراحة وتقليل مستويات التوتر لتجنب الصدمة العاطفية.4- علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ مع حركات تدريجية بطيئة، بدلًا من الوقوف بسرعة.5- انخفاض ضغط الدم الناجم عن الصدمات هو أخطر الأنواع، لذلك يجب معالجته على الفور.