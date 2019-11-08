علاج انخفاض الضغط .. احترس من هذه الأعراض

علاج انخفاض الضغط له طرق متعددة، وستتفاجأ عند معرفة علاجه بطرق منزلية ومكونات موجود في مطبخك، فإذا تعرضت إلى انخفاض الضغط بشكل منتظم أى أن القراءة أقل من 90 مم زئبق على 60 مم زئبق، ستتعرف خلال هذا التقرير علاج انخفاض الضغط.



انخفاض الضغط ليس مصدر قلق إذا لم تكن هناك أعراض موجودة، ومع ذلك ، عندما يسبب انخفاض ضغط الدم أعراض، فقد يكون ذلك علامة على عدم وصول كمية كافية من الدم إلى الأعضاء، ولكن هناك بعض الاخطار التى يسببها انخفاض الضغط منها:-



1-صدمة

2-السكتة الدماغية

3-نوبة قلبية

4-فشل كلوي



علاج إنخفاض الضغط بالاعشاب



1- تناول المزيد من الملح، حيث يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم زيادة تناولهم للصوديوم بشكل معتدل للمساعدة في رفع ضغط الدم.



2- شرب الماء يمكن أن يساعد في زيادة حجم الدم، تخفيف الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم.



3- تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم قد يساعد في انخفاض ضغط الدم، وذلك لأن الوجبات الصغيرة تساعد في منع انخفاض ضغط الدم المرتبط بتناول وجبات أكبر وأثقل.



4- ارتداء جوارب الضغط، يمكن أن تساعد الجوارب المرنة التي تستخدم عادة لتخفيف آلام وتورم الدوالي في تقليل تجمع الدم في ساقيك.



5- انتبه لمواقع جسمك من خلال الانتقال بلطف من الجلوس إلى وضع الوقوف، وأيضا التنفس بعمق لبضع دقائق عند الاستيقاظ ثم اجلس ببطء قبل الوقوف.



6- تجنب المشروبات الكحولية، حيث أن الكحول يمكن أن يخفض ضغط الدم أكثر ، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم تجنب شرب كميات زائدة من الكحول.



7- يساعد الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت، عندما ينخفض ​​ضغط الدم لديك فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي أن يواصل الدورة الدموية.



8- ماء اللوز: نقع من 5 إلى 6 لوز بين عشية وضحاها ، قشرها في الصباح لصنع عجينة وغليها في مشروب، فاشرب هذا كل يوم لمنع هبوط ضغط الدم يمثل احد طرق العلاج الطبعية لانخفاض الضغط.





علاج انخفاض الضغط للحامل



1- الراحة أثناء الحمل و قضاء بعض الوقت في الاستيقاظ ببطء في الصباح بدلًا من القفز من السرير، والاستيقاظ من الكرسي أو الأريكة ببطء خلال اليوم يمكن أن يساعد في منع الدوار أو الإغماء.



2- السوائل، فمن الضروري شرب الكثير من السوائل وعلاج أي غثيان أو قيء يحدث في الصباح، حيث إن انخفاض ضغط الدم يسبب الغثيان، لذا فإن شاي الأعشاب الدافئ يساعد في تهدئة المعدة.



3- تناول العديد من الوجبات الصغيرة على مدار اليوم بدلًا من تناول بعض الوجبات الكبيرة، وتناول نظام غذائي متنوع وغني بالمواد الغذائية بشكل خاص أثناء الحمل، فضلا عن زيادة إدخال من الملح إذا كانت تعاني من انخفاض في ضغط الدم أثناء الحمل.



4- يُنصح الحامل بارتداء ملابس فضفاضة.



5- الزبيب، حيث يمثل طريقة تقليدية ممتازة لعلاج انخفاض ضغط الدم، من خلال نقع بعض الزبيب في الماء بين عشية وضحاها ويتم تنالها في الصباح على معدة فارغة.



6- الريحان، يحتوي الريحان على العناصر الغذائية مثل فيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض البانتوثنيك ، والتي تعد جيدة لخفض ضغط الدم، علاوة على ذلك ، فإنه يساعد أيضًا في تخفيف التوتر، يمكنك استخراج العصير من أوراق الريحان ، وإضافة ملعقة صغيرة من العسل ، وتناولها على معدة فارغة يوميًا.



7- عصير الشمندر، يمكنك شرب كوب من عصير الشمندر يوميًا لمدة أسبوع تقريبًا.



8- الزنجبيل، فعال في التعامل مع ضغوط الدم المنخفضة والعالية لأنه يحتوي على مركبات ومضادات أكسدة معينة إلى جانب مواد كيميائية مثل الشوغول ، والزنجبيل ، والزنجرون ، والتي يمكن أن تتجنب الاختلافات في مستويات ضغط الدم.



9- اليانسون، حيث أنه يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمنغنيز والنحاس والزنك والمغنيسيوم مما يزيد من مستويات الحديد والبوتاسيوم التي قد تساعد في رفع ضغط الدم.



10- عصير الليمون، يعد من العلاجات المنزلية الممتازة خاصةً إذا كان انخفاض مستوى BP بسبب الجفاف يمكن أن يساعد عصير الليمون في توفير الطاقة وتعزيز وظيفة الكبد ، إلى جانب مساعدة الهضم.



11- عصير الجزر الطازج يمكن أن يساعد عصير الجزر الطازج في تحسين الدورة الدموية ، وبالتالي الحفاظ على مستويات ضغط الدم، حيث يمكنك تناول عصير الجزر الطازج مع العسل كل صباح.



12- معجون اللوز والحليب، هذا هو العلاج الأكثر شيوعًا فقد يعمل هذا المزيج على الغدد الكظرية التي يمكنها تثبيت ضغط الدم، من خلال نقع خمس أو ستة لوز بين عشية وضحاها ، قشر الجلد وطحنه لمعجون ناعم ثم أضف معجون اللوز إلى الحليب المسلوق وحركه جيدًا، وتناول كوبًا من حليب اللوز لتحسين مستويات ضغط الدم.



علاج انخفاض الضغط المفاجئ



1- قد يتطلب العلاج تناول الأدوية وخاصة لمرضي القلب أو السكري.



2- شرب الكثير من الماء لتجنب انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف.



3- تناول قسط من الراحة وتقليل مستويات التوتر لتجنب الصدمة العاطفية.



4- علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ مع حركات تدريجية بطيئة، بدلًا من الوقوف بسرعة.



5- انخفاض ضغط الدم الناجم عن الصدمات هو أخطر الأنواع، لذلك يجب معالجته على الفور.



أسباب انخفاض الضغط المفاجئ



1- الحمل بسبب زيادة في الطلب على الدم من كل من الأم والجنين



2- فقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة



3- ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة



4- الضعف وحالة الصدمة التي ترافق في بعض الأحيان الجفاف



5- صدمة الحساسية ، شكل حاد من رد الفعل التحسسي



6- التهابات مجرى الدم



7- اضطرابات الغدد الصماء مثل السكري ، قصور الغدة الكظرية، وأمراض الغدة الدرقية



اعراض انخفاض الضغط المفاجئ

1- إعياء

2- دوار

3- الشعور بدوخة

4- الغثيان

5- وجود مشكلة فى الرؤية

6- فقدان الوعي



مصدر المعلومات مواقع medicalnewstoday وfood.ndtv وparenting.firstcry وhealthline.