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علاج انخفاض الضغط بالأعشاب.. ماذا تفعل 5 حبات لوز فى جسمك

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:31 م
علاج إنخفاض الضغط
علاج إنخفاض الضغط بالاعشاب
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أمينة الدسوقى
علاج انخفاض الضغط بالأعشاب له طرق متعددة، وستتفاجأ عند معرفة علاجه بطرق منزلية ومكونات موجود في مطبخك، فإذا تعرضت إلى انخفاض الضغط بشكل منتظم إلى أن القراءة أقل من 90 مم زئبق على 60 مم زئبق، ستتعرف خلال هذا التقرير علاج انخفاض الضغط بالأعشاب.

انخفاض الضغط ليس مصدر قلق إذا لم تكن هناك أعراض موجودة، ومع ذلك ، عندما يسبب انخفاض ضغط الدم أعراض، فقد يكون ذلك علامة على عدم وصول كمية كافية من الدم إلى الأعضاء، ولكن هناك بعض الاخطار التى يسببها انخفاض الضغط منها:-

1-صدمة
2-السكتة الدماغية
3-نوبة قلبية
4-فشل كلوي

علاج إنخفاض الضغط بالاعشاب

1- تناول المزيد من الملح، حيث يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم زيادة تناولهم للصوديوم بشكل معتدل للمساعدة في رفع ضغط الدم.

2- شرب الماء يمكن أن يساعد في زيادة حجم الدم، تخفيف الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم.

3- تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم قد يساعد في انخفاض ضغط الدم، وذلك لأن الوجبات الصغيرة تساعد في منع انخفاض ضغط الدم المرتبط بتناول وجبات أكبر وأثقل.

4- ارتداء جوارب الضغط، يمكن أن تساعد الجوارب المرنة التي تستخدم عادة لتخفيف آلام وتورم الدوالي في تقليل تجمع الدم في ساقيك.

5- انتبه لمواقع جسمك من خلال الانتقال بلطف من الجلوس إلى وضع الوقوف، وأيضا التنفس بعمق لبضع دقائق عند الاستيقاظ ثم اجلس ببطء قبل الوقوف.

6- تجنب المشروبات الكحولية، حيث أن الكحول يمكن أن يخفض ضغط الدم أكثر ، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم تجنب شرب كميات زائدة من الكحول.

7- يساعد الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت، عندما ينخفض ​​ضغط الدم لديك فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي أن يواصل الدورة الدموية.

8- ماء اللوز: نقع من 5 إلى 6 لوز بين عشية وضحاها ، قشرها في الصباح لصنع عجينة وغليها في مشروب، فاشرب هذا كل يوم لمنع هبوط ضغط الدم يمثل احد طرق العلاج الطبعية لانخفاض الضغط.

مصدر المعلومات مواقع medicalnewstoday وfood.ndtv .
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