أبرزها انخفاض الضغط .. أضرار غير متوقعة للبطيخ

على الرغم من ما يحمله البطيخ من فوائد صحية إلا أنه يحمل بعض الاضرار إليك أبرز الاضرار وفقا لموقع بولد سكاى الهندى



يحتوي البطيخ على نوع خاص من السكر يسمى السوربيتول. الناس ، الذين لا يتحملون السوربيتول يكونون اكثر عرضة للاصابة بالاسهال.



وتعد من ابرز اضرار البطيخ الاحمر غناه بالليكوبين لذلك يجب عدم استهلاكه بكميات كبيرة. قد يؤدي إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقيء وعسر الهضم والغازات.



قد تكون هذه الأعراض أسوأ بين كبار السن ، حيث يميل الجهاز الهضمي إلى الضعف مع تقدم العمر.



يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.



يؤدى الاستهلاك المفرط للبطيخ إلى انخفاض في مستوى ضغط الدم في الجسم . إذا كان الشخص يعاني من انخفاض ضغط الدم ، فمن الأفضل تجنب البطيخ بجميع أشكاله.



يمكن أن يسبب استهلاك البطيخ أيضًا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. وهي طفح جلدي.