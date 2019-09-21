ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها انخفاض الضغط .. أضرار غير متوقعة للبطيخ

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:50 م
اضرار البطيخ
اضرار البطيخ
لمياء الياسين
على الرغم من ما يحمله البطيخ من فوائد صحية إلا أنه يحمل بعض الاضرار إليك أبرز الاضرار وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

يحتوي البطيخ على نوع خاص من السكر يسمى السوربيتول. الناس ، الذين لا يتحملون السوربيتول يكونون اكثر عرضة للاصابة بالاسهال.

وتعد من ابرز اضرار البطيخ الاحمر غناه بالليكوبين لذلك يجب عدم استهلاكه بكميات كبيرة. قد يؤدي إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقيء وعسر الهضم والغازات.

قد تكون هذه الأعراض أسوأ بين كبار السن ، حيث يميل الجهاز الهضمي إلى الضعف مع تقدم العمر.

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

يؤدى الاستهلاك المفرط للبطيخ إلى انخفاض في مستوى ضغط الدم في الجسم . إذا كان الشخص يعاني من انخفاض ضغط الدم ، فمن الأفضل تجنب البطيخ بجميع أشكاله.

يمكن أن يسبب استهلاك البطيخ أيضًا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. وهي طفح جلدي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج عسر الهضم والانتفاخ وحرق الدهون العنيدة للأبد.. وصفة بـ 2 جنيه

أعراض عسر الهضم الشديد المزمن والوظيفى .. تخلصى منه بوصفات بجنيهات

أضرار البطيخ الكارثية لصحتك رقم 9 صادمة

احترس.. 7 أضرار للبطيخ قبل شرب الماء

أضرار البطيخ لمرضى الكلى والقولون.. انتبهي لرقم 7

أضرار البطيخ للحامل .. هكذا يؤثر الإفراط فى تناوله

ترشيحاتنا

احتمالية جراحة.. أحمد فهمى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

عمرو أديب: الإخوان هيقولوا ميرسيه لـ محمد على كما فعلوا مع وائل غنيم

شاهد.. رسالة رينيه فايلر لـ جماهير القلعة الحمراء بعد مباراة السوبر

خلي مزاجك حلو .. هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة على إنستجرام.. شاهد

شروط محددة.. تفاصيل جلسة حسام البدري مع اتحاد الكرة بعد اختياره مدربا لمنتخب مصر

تعرف على ما قاله فايلر عن مباراة السوبر والظهور الجماهيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم السينما يحضرون عرض فيلم "بنتولد" بـ مهرجان الجونة.. صور

هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية