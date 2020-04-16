9 فوائد لتناول العرقسوس.. والحامل عليها تجنبه





قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد عرق السوس لصحة الإنسان و الحالات التى لا يجب عليها تناوله.





1- مهدئ للمعدة نظرًا لخصائص عرق السوس المضادة للإلتهابات .

2- ينظف الجهاز التنفسي .

3- يقلل من الإجهاد .

4- مدر للبول.

5- يساعد علي التخلص من حرقة المعده.

6- يقوى مناعة الجسم.

7- يحتوي علي أجسام تساعد في التخلص من البكتيريا والفيروسات التي تصيب المعدة ، ولذلك من فوائد العرقسوس المغلى أنه يساعد في التخلص من مشكلات عسر الهضم.

8- يحتوي العرقسوس على مادة الايسوفلافون التي تساعد في الحد من الأوجاع التي تحدث بسبب حدوث الدورة الشهرية.

9- يساعد العرقسوس المغلي في الوقاية من السرطان ، بسبب احتوائه علي مواد مضادة للاكسدة.





*لا ينصح بالإفراط في تناول العرقسوس أثناء فترة الحمل و الرضاعة لانه يؤدي إلي عواقب وخيمة مثل الولادة المبكرة