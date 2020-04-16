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مرأة

9 فوائد لتناول العرقسوس.. والحامل عليها تجنبه

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:54 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد عرق السوس لصحة الإنسان و الحالات التى لا يجب عليها تناوله.

1- مهدئ للمعدة نظرًا لخصائص عرق السوس المضادة للإلتهابات .
2- ينظف الجهاز التنفسي .
3- يقلل من الإجهاد .
4- مدر للبول.
5- يساعد علي التخلص من حرقة المعده.
6- يقوى مناعة الجسم.
7- يحتوي علي أجسام تساعد في التخلص من البكتيريا والفيروسات التي تصيب المعدة ، ولذلك من فوائد العرقسوس المغلى أنه يساعد في التخلص من مشكلات عسر الهضم.
8- يحتوي العرقسوس على مادة الايسوفلافون التي تساعد في الحد من الأوجاع التي تحدث بسبب حدوث الدورة الشهرية.
9- يساعد العرقسوس المغلي في الوقاية من السرطان ، بسبب احتوائه علي مواد مضادة للاكسدة.

*لا ينصح بالإفراط في تناول العرقسوس أثناء فترة الحمل و الرضاعة لانه يؤدي إلي عواقب وخيمة مثل الولادة المبكرة 
*يمكن أن يؤدي العرقسوس إلي مضاعفات خطيرة مثل إرتفاع ضغط الدم لذلك إذا كنت أن تعاني من إرتفاع ضغط الدم يجب أن تكون حذر بقدر الإمكان لتفادي الأثار الجانبية 
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