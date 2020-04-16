9 فوائد لتناول العرقسوس.. والحامل عليها تجنبه

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد عرق السوس لصحة الإنسان و الحالات التى لا يجب عليها تناوله.
1- مهدئ للمعدة نظرًا لخصائص عرق السوس المضادة للإلتهابات .
2- ينظف الجهاز التنفسي .
3- يقلل من الإجهاد .
4- مدر للبول.
5- يساعد علي التخلص من حرقة المعده.
6- يقوى مناعة الجسم.
7- يحتوي علي أجسام تساعد في التخلص من البكتيريا والفيروسات التي تصيب المعدة ، ولذلك من فوائد العرقسوس المغلى أنه يساعد في التخلص من مشكلات عسر الهضم.
8- يحتوي العرقسوس على مادة الايسوفلافون التي تساعد في الحد من الأوجاع التي تحدث بسبب حدوث الدورة الشهرية.
9- يساعد العرقسوس المغلي في الوقاية من السرطان ، بسبب احتوائه علي مواد مضادة للاكسدة.
*لا ينصح بالإفراط في تناول العرقسوس أثناء فترة الحمل و الرضاعة لانه يؤدي إلي عواقب وخيمة مثل الولادة المبكرة
*يمكن أن يؤدي العرقسوس إلي مضاعفات خطيرة مثل إرتفاع ضغط الدم لذلك إذا كنت أن تعاني من إرتفاع ضغط الدم يجب أن تكون حذر بقدر الإمكان لتفادي الأثار الجانبية