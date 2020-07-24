AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ابتعد عنه.. التدخين يصيبك بهذا الالتهاب المزمن

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:31 ص
ابتعد عنه .. التدخين
ابتعد عنه .. التدخين يصيبك بهذا الالتهاب المزمن
Advertisements
آلاء حسن
يعتبر مرض التهاب الشعب الهوائية  يؤدى إلى التهاب بطانات الشعب الهوائية في الرئة، وينتج  عن هذا الألتهاب  سعال ، صفير ، وصعوبة في التنفس لدى الكثير من الحالات.

ووفقا لموقع health هناك نوعان رئيسيان من التهاب الشعب الهوائية: حاد ومزمن، وعادةً ما يتشكل التهاب الشعب الهوائية الحاد بعد عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، مثل البرد ، ويستمر لبضعة أيام أو أسابيع. 

ويتطور التهاب الشعب الهوائية المزمن بمرور الوقت ، فإنه مستمر ولا يختفي تمامًا، ويسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن التهابًا وإنتاجًا للمخاط في القصبات الهوائية ، وهي ممرات هوائية في الرئتين ، ويسبب الالتهاب والمخاط سعالًا منتجًا ويجعل من الصعب على الشخص التنفس.


على عكس التهاب الشعب الهوائية الحاد ، يستمر التهاب الشعب الهوائية المزمن لمدة 3 أشهر على الأقل في كل مرة ويتكرر بشكل متكرر على مدى عامين ، وفقًا لبعض التقارير ، ويمكن أن يزيد التدخين من خطر إصابة الشخص بالتهاب الشعب الهوائية المزمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يتشابهان في بعض الأعراض فقط.. معلومات لا تعرفها عن الالتهاب الرئوي وعلاقته بفيروس كورونا المستجد.. والصحة العالمية تحسم الجدل حول الإصابة بهما

عشان تطمن ..11 سببا للسعال الجاف بعيدا عن كورونا

يشبه كورونا .. أعراض الانسداد الرئوي المزمن

يتجاهلها 90 في المائة من الناس.. علامات مبكرة لسرطان الرئة

ترشيحاتنا

آراء الفقهاء في حد القدرة في الأضحية وعلى من تجب.. فيديو

عادل الشوربجي : يحق لكهربا التظلم ضد عقوبة إيقافه بشرط

بعد ساعات من طرحها.. صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من نصف مليون مشاهدة

دبابير مميتة تقتل طفل وتصيب جدته بإصابات خطيرة أثناء تقطعهم النخل..صور

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم الجمعة

شروط حصول من ظل يذكر الله بعد الفجر على ثواب الحج والعمرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو