ابتعد عنه .. التدخين يصيبك بهذا الالتهاب المزمن

يعتبر مرض التهاب الشعب الهوائية يؤدى إلى التهاب بطانات الشعب الهوائية في الرئة، وينتج عن هذا الألتهاب سعال ، صفير ، وصعوبة في التنفس لدى الكثير من الحالات.
ووفقا لموقع health هناك نوعان رئيسيان من التهاب الشعب الهوائية: حاد ومزمن، وعادةً ما يتشكل التهاب الشعب الهوائية الحاد بعد عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، مثل البرد ، ويستمر لبضعة أيام أو أسابيع.
ويتطور التهاب الشعب الهوائية المزمن بمرور الوقت ، فإنه مستمر ولا يختفي تمامًا، ويسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن التهابًا وإنتاجًا للمخاط في القصبات الهوائية ، وهي ممرات هوائية في الرئتين ، ويسبب الالتهاب والمخاط سعالًا منتجًا ويجعل من الصعب على الشخص التنفس.
على عكس التهاب الشعب الهوائية الحاد ، يستمر التهاب الشعب الهوائية المزمن لمدة 3 أشهر على الأقل في كل مرة ويتكرر بشكل متكرر على مدى عامين ، وفقًا لبعض التقارير ، ويمكن أن يزيد التدخين من خطر إصابة الشخص بالتهاب الشعب الهوائية المزمن.
ووفقا لموقع health هناك نوعان رئيسيان من التهاب الشعب الهوائية: حاد ومزمن، وعادةً ما يتشكل التهاب الشعب الهوائية الحاد بعد عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، مثل البرد ، ويستمر لبضعة أيام أو أسابيع.
ويتطور التهاب الشعب الهوائية المزمن بمرور الوقت ، فإنه مستمر ولا يختفي تمامًا، ويسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن التهابًا وإنتاجًا للمخاط في القصبات الهوائية ، وهي ممرات هوائية في الرئتين ، ويسبب الالتهاب والمخاط سعالًا منتجًا ويجعل من الصعب على الشخص التنفس.
على عكس التهاب الشعب الهوائية الحاد ، يستمر التهاب الشعب الهوائية المزمن لمدة 3 أشهر على الأقل في كل مرة ويتكرر بشكل متكرر على مدى عامين ، وفقًا لبعض التقارير ، ويمكن أن يزيد التدخين من خطر إصابة الشخص بالتهاب الشعب الهوائية المزمن.